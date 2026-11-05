В СФР объяснили, как военному пенсионеру получить вторую пенсию

16:32, 05 ноября 2026, ПАИ

Вторую пенсию (страховую по старости) может получить военный пенсионер при соблюдении ряда условий, сообщается в официальном канале Социального фонда России в MAX.

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств. Некоторые из них после увольнения со службы продолжают работать. За них работодатели отчисляют страховые взносы в СФР. Благодаря этому при соблюдении условий военный пенсионер может получить вторую пенсию – страховую по старости.

Для получения пенсии от Соцфонда военному пенсионеру нужно достичь общеустановленного пенсионного возраста – 60 лет для женщин или 65 для мужчин, иметь не менее 15 лет страхового стажа и приобрести индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.

Получить вторую пенсию можно и при достижении возраста, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по старости, например при работе на Севере. При этом нужно иметь «льготный стаж» и (или) страховой стаж необходимой продолжительности.

В некоторых ситуациях военный пенсионер может получать и другие меры поддержки. Например, ветеранам боевых действий устанавливают ежемесячную денежную выплату. Заявление на страховую пенсию по старости военному пенсионеру нужно подать через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ.