Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завод «АВАР» первым в Псковской области вводит выплаты корпоративного семейного капитала для сотрудников

Псковский завод «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» («АВАР») первым в Псковской области внедрит многоуровневую систему помощи сотрудникам в рамках «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора региона Михаила Ведерникова и председателя совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрия Мельникова, сообщил ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в ходе визита в регион в октябре первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров акцентировал важную роль комплексной поддержки специалистов предприятий. На это первый вице-премьер также обращал особое внимание, посещая производственную площадку «Авара».

«Денис Валентинович отдельно отметил ваше отношение к демографии и политику предприятия, предложил вступить в программу корпоративного демографического стандарта, чтобы поддерживать беременных женщин», – сказал Михаил Ведерников.

Дмитрий Мельников подчеркнул, что руководство предприятия поддержало инициативу: принято решение о выплате корпоративного семейного капитала, на предприятии подписали соответствующий приказ. Согласно условиям участия в программе, все сотрудники завода «АВАР», состоящие сейчас в штате, при рождении первенца после 30 октября будут получать 500 тысяч рублей, при рождении второго – 750 тысяч рублей и миллион – за третьего и каждого последующего ребёнка. Новым работникам, которые только пришли на предприятие, для получения этой меры поддержки необходимо отработать не менее года. Частью корпоративного семейного капитала можно будет воспользоваться и на ранних сроках беременности.

«Участниками программы будут и женщины, и мужчины – сотрудники завода. Первые обладатели миллиона у нас будут уже в ноябре. Помощь будет оказана за счёт компании в рамках ответственного подхода к ведению бизнеса. Все предприниматели, которые видят своё будущее в России, должны участвовать в государственных программах и решении стратегических для государства задач», – отметил председатель совета директоров ПАО «АВАР».

Губернатор поблагодарил Дмитрия Мельникова за участие в программе.

«Вопросы демографического развития относятся к приоритетным как на региональном, так и на государственном уровнях. Поддержка семей и закрытие кадровых потребностей предприятий – ключевые элементы этой работы. Будем в этом направлении работать вместе», – заключил Михаил Ведерников и выразил готовность оказывать предприятию необходимую поддержку.

В продолжение встречи были рассмотрены вопросы комплексной поддержки работников производства. Корпоративный демографический стандарт предлагает крупным российским компаниям дополнительные меры, направленные на поддержку сотрудников с детьми и укрепление семейных ценностей.

Напомним, ПАО «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» («АВАР») – производство электрооборудования для автомобилей и сельскохозяйственной техники с 60-летней историей. Завод является поставщиком продукции на крупнейшие автосборочные предприятия России. По итогам 2025 года завод «АВАР» вошёл в число лидеров среди работодателей области по поддержке семей.

Программа «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии» утверждена в этом году Советом при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Мошенники рассылают автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов
09 ноября 2026

Молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение
09 ноября 2026

В Пскове можно заселиться в отреставрированный дом начала XX века
09 ноября 2026

Служба профилактики социального сиротства в Пскове работает ​18 лет
09 ноября 2026

В Пскове автобусы на садоводческие товарищества перешли на зимнее расписание
09 ноября 2026

Сколько нужно варить или жарить рыбу для уничтожения паразитов, рассказала инфекционист
09 ноября 2026

Георгий Пономарёв рассказал, сколько стоит открыть фитнес-клуб в Пскове и что в нём важнее дорогих тренажёров
09 ноября 2026

В Псковской области стартовал отборочный этап олимпиады «Звезда»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...