Завод «АВАР» первым в Псковской области вводит выплаты корпоративного семейного капитала для сотрудников

10:47, 07 ноября 2026, ПАИ

Псковский завод «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» («АВАР») первым в Псковской области внедрит многоуровневую систему помощи сотрудникам в рамках «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора региона Михаила Ведерникова и председателя совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрия Мельникова, сообщил ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что в ходе визита в регион в октябре первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров акцентировал важную роль комплексной поддержки специалистов предприятий. На это первый вице-премьер также обращал особое внимание, посещая производственную площадку «Авара».

«Денис Валентинович отдельно отметил ваше отношение к демографии и политику предприятия, предложил вступить в программу корпоративного демографического стандарта, чтобы поддерживать беременных женщин», – сказал Михаил Ведерников.

Дмитрий Мельников подчеркнул, что руководство предприятия поддержало инициативу: принято решение о выплате корпоративного семейного капитала, на предприятии подписали соответствующий приказ. Согласно условиям участия в программе, все сотрудники завода «АВАР», состоящие сейчас в штате, при рождении первенца после 30 октября будут получать 500 тысяч рублей, при рождении второго – 750 тысяч рублей и миллион – за третьего и каждого последующего ребёнка. Новым работникам, которые только пришли на предприятие, для получения этой меры поддержки необходимо отработать не менее года. Частью корпоративного семейного капитала можно будет воспользоваться и на ранних сроках беременности.

«Участниками программы будут и женщины, и мужчины – сотрудники завода. Первые обладатели миллиона у нас будут уже в ноябре. Помощь будет оказана за счёт компании в рамках ответственного подхода к ведению бизнеса. Все предприниматели, которые видят своё будущее в России, должны участвовать в государственных программах и решении стратегических для государства задач», – отметил председатель совета директоров ПАО «АВАР».

Губернатор поблагодарил Дмитрия Мельникова за участие в программе.

«Вопросы демографического развития относятся к приоритетным как на региональном, так и на государственном уровнях. Поддержка семей и закрытие кадровых потребностей предприятий – ключевые элементы этой работы. Будем в этом направлении работать вместе», – заключил Михаил Ведерников и выразил готовность оказывать предприятию необходимую поддержку.

В продолжение встречи были рассмотрены вопросы комплексной поддержки работников производства. Корпоративный демографический стандарт предлагает крупным российским компаниям дополнительные меры, направленные на поддержку сотрудников с детьми и укрепление семейных ценностей.

Напомним, ПАО «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» («АВАР») – производство электрооборудования для автомобилей и сельскохозяйственной техники с 60-летней историей. Завод является поставщиком продукции на крупнейшие автосборочные предприятия России. По итогам 2025 года завод «АВАР» вошёл в число лидеров среди работодателей области по поддержке семей.

Программа «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии» утверждена в этом году Советом при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.