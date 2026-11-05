Декабрьским юбилярам старше 80 лет пересчитают пенсии

17:25, 05 ноября 2026, ПАИ

Россияне, которым в декабре исполнится 80 лет, в январе начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, после достижения 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. До 1 февраля 2027 года её размер составит 19 169,38 рубля в месяц.

При этом пенсионерам, которым деньги обычно перечисляют во время январских праздников, повышенную выплату доставят досрочно – не позднее 30 декабря.

С 1 февраля размер фиксированной выплаты планируют увеличить.