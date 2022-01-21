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Экономика

Елена Бибикова: Индексация пенсий военным пенсионерам требует закрепления в законе

 

Индексацию пенсий военным пенсионерам на 8,6% потребуется законодательно оформить, сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек, эти выплаты необходимо пересчитать с 1 января 2022 года. У гражданских пенсионеров с 1 января пенсии выросли также на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.

«Технически это [индексация пенсий военным пенсионерам] должно быть законодательно оформлено, безусловно, это должно быть оформлено в правовом пространстве. По действующему законодательству индексация пенсий военных пенсионеров, я имею в виду весь силовой блок, привязана к индексации окладов денежного содержания: как повышают оклады денежного содержания, так и индексируются пенсии», - пояснила Елена Бибикова.

По её словам, военным пенсионерам будет выплачена доплата за январь 2022 года с учетом индексации на 8,6%. Сенатор назвала очень правильным данное решение, так как «инфляция для всех одинакова».

«Военные пенсионеры часто обращались с тем, что у гражданских пенсионеров [индексация пенсий] выше. Здесь именно [создаются] равные, одинаковые условия, это, мне кажется, как раз самый настоящий принцип социальной справедливости», - добавила Елена Бибикова.

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