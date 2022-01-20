Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции

14:49, 20 января 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Поправки, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции, приняли депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях.

Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись», — написал он в своем Telegram-канале и заверил, что необходимые средства в бюджете есть.

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Проиндексированные на 8,6 % пенсии начнут выплачивать в России с февраля.