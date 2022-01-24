Что можно и что нельзя делать 22.02.2022

15:35, 24 января 2022, ПАИ

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Что можно и что нельзя делать в дату-палиндром 22.02.2022 и хороший ли это день для свадьбы, рассказала Псковскому агентству информации псковский нумеролог Ирина Киштеева.

22 февраля 2022 года будет предпоследняя в этом веке дата-палиндром, она уже снискала невероятную популярность среди молодожёнов по всей России. Некоторые даже начали предпринимать попытки продать бронь на зеркальную дату на маркетплейсах.

По мнению нумеролога, эта дата благоприятна для заключения брака. «Число 2 в нумерологии означает энергию. А так же хрупкий баланс между гармонией и разрушением, честью и желанием, долгом и желанием получить выгоду. Это число говорит о том, что в жизни придется сделать выбор, который может отличаться от ранее построенных планов. А в этой дате двоек целых 6», – рассказала Ирина Киштеева.

Она отметила, что в этот день ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения и унывать. Также не стоит завидовать кому-то и проявлять к людям агрессию, поскольку в зеркальную дату все мысли и действия будут отражаться на вас и ваших близких. «Пророческие выводы делать не в моей компетенции. Скажу только, что в этот день желательно думать о хорошем, совершать добрые дела, чтобы всё вернулось потом к нам в 10-кратном размере», – подчеркнула специалист.

В этот день псковичам советуют посетить места энергетической силы, составить список желаний и планов на год. Также 22 февраля стоит провести больше времени со своими близкими и поработать над налаживанием отношений.

Дата-палиндром – зеркальная дата, которая одинаково читается в обоих направлениях. 22 февраля 2022 года будет предпоследняя в этом веке подобная дата, последняя будет 29.02.2092 года. В Псковской области, по данным на 18 февраля, на дату-палиндром было подано 36 заявлений, часть из них подали жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом в самом Пскове расписаться в этот день не получится: во вторник во Дворце бракосочетания города не регистрируют браки.