В Пскове не будут регистрировать браки в дату-палиндром – 22.02.2022

11:39, 20 января 2022, ПАИ

В Пскове невозможно зарегистрировать брак в дату-палиндром - 22.02.2022, поскольку во вторник, 22 февраля, во Дворце бракосочетания Пскова нет регистрации браков, рассказали в комитете юстиции Псковской области.

При этом в комитете отметили, что все молодожены, желающие получить в свидетельстве о регистрации брака красивую дату, могут сделать это в любом другом ЗАГСе Псковской области. Например, в Острове и Печорах на сегодняшний день подано четыре заявления, в Великих Луках - пять, в других районах также есть свободные слоты. Всего в одном ЗАГСе в день свои отношения могут узаконить 12 пар. На 18 января на дату-палиндром в Псковской области было подано 36 заявлений.

«Так что свободные места есть, хотите - регистрируйте, пожалуйста, брак», - заметили в ведомстве.

Также там пояснили, что продать дату для регистрации другой паре невозможно, поскольку заявление строго привязано к личным данным.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга подали заявления на регистрацию брака в Псковской области.

Отметим, что дата-палиндром в феврале предпоследняя в этом столетии, следующая дата - 29.02.2092.