36 пар подали заявление на регистрацию брака в дату-палиндром в Псковской области

10:44, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области 36 пар подали заявление на регистрацию брака на дату-палиндром - 22.02.2022, сообщили Псковскому агентству информации в комитете юстиции Псковской области.

По данным на 18 января, в Псковском районе женихи и невесты подали 12 заявлений, пять – в Великих Луках. Ещё по четыре в Печорах и в Острове. Заявления на 22 февраля подавали не только жители Псковской области, но и Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы.

Как отметили в комитете, заявления на заключение брака в дату-палиндром подавали в основном через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Звонков и обращений было много, и сейчас обращаются, но программа ЕГР-ЗАГС построена таким образом, что занять можно только свободные слоты времени, предложенные в расписании регистраций отделов ЗАГС, - сказали в комитете юстиции.

В настоящее время жители области все ещё могут успеть подавать заявление на регистрацию брака на красивую дату, в большинстве районах области было подано всего одно-два заявления.

Отметим, что дата-палиндром 22 февраля 2022 года - это предпоследняя такая дата в этом веке. Последняя дата - 29.02.2092 года.