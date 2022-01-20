Москвичи и петербуржцы хотят зарегистрировать брак в Псковской области в дату-палиндром

11:14, 20 января 2022, ПАИ

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) подали заявления на регистрацию заключения брака в дату-палиндром – 22.02.2022 в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Заявления на регистрацию заключения брака на 22.02.2022 в Псковской области начали подавать с начала ноября. 36 пар псковичей уже подали заявления на регистрацию брака в дату-палиндром. У желающих заключить брак в красивую дату ещё есть время: в некоторых районах Псковской области большинство мест всё еще свободно, заняты всего один-два слота.

Отметим, что дата-палиндром 22 февраля 2022 года – это предпоследняя такая дата в этом веке. Последняя дата будет 29 февраля 2092 года.

Напомним, что в российских регионах стали появляться объявления о продаже красивых свадебных дат. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Так, житель Пятигорска выставил цену в 350 тысяч рублей. Такую же цену предлагают в Уфе за возможность сыграть свадьбу 22 февраля. В то же время в Санкт-Петербурге за возможность заключить брак в эту дату предлагают отдать 3,5 млн рублей, а молодоженам Подмосковья предложили заплатить 22 022 022 рубля за дату 22.02.2022.

Добавим, что в комитете юстиции Псковской области пояснили, что продать дату регистрации брака невозможно. Будущие жених и невеста лично подают заявление о заключении брака, где указываются данные жениха и невесты (на основании паспорта и СНИЛС). Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным. В случае отказа от регистрации брака занятое место не освобождается, оно остаётся закрепленным за парой до назначенной даты регистрации.