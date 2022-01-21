В «Авито» прокомментировали ситуацию с продажей даты свадьбы 22 февраля

16:38, 21 января 2022, ПАИ

На «Авито» приняли решение блокировать объявления о продаже брони на бракосочетания, которые состоятся 22.02.2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе интернет-площадки.

«Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила», – отметили в пресс-службе.

По их словам, они всегда заботятся о достоверности услуги. В связи с этим, после получения информации о том, что перепродать дату регистрации другой паре невозможно, руководство площадки приняло решение о блокировке подобных объявлений. Молодожёны, подавая заявление о заключении брака, указывают данные своего паспорта и СНИЛС. В связи с этим посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей по российскому законодательству не представляется возможным.