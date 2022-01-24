Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев в Великих Луках не установлена

15:51, 24 января 2022, ПАИ

Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев пока не установлена, сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

Также в комитете культуры заверили, что памятная доска будет восстановлена, в ближайшее время ее приведут в порядок. На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, отрабатывается версия вандализма.

В Краеведческом музее, возле которого непосредственно находится Аллея Героев, от комментариев отказались.

Напомним, что глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в своём Instagram-аккаунте, что вандалы испортили стелу героя Советского Союза Константина Заслонова в Аллее Героев.