Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев в Великих Луках не установлена
Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев пока не установлена, сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».
Также в комитете культуры заверили, что памятная доска будет восстановлена, в ближайшее время ее приведут в порядок. На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, отрабатывается версия вандализма.
В Краеведческом музее, возле которого непосредственно находится Аллея Героев, от комментариев отказались.
Напомним, что глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в своём Instagram-аккаунте, что вандалы испортили стелу героя Советского Союза Константина Заслонова в Аллее Героев.
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