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Как ловить псковских окуней. Секреты удачной рыбалки от Бесклёвного

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За эту зиму я вместе с товарищами побывал на рыбалке 14 раз – и на Чудском озере были, и на Тёплом, но в основном рыбачили на Псковском. И везде на наши блёсны, балансиры и крючки цеплялся только окунь. Точнее, в 90 % – окунь, так как ерши тоже попадались, как и редкая плотвичка. Ни одной щуки ещё не зацепилось, ни одного судака – только окунь, окунь и ещё раз окунь. Много ли окуня в псковских озёрах?

Улов с Чудского озера – 13 кг достойного окуня.

Окунь везде. Но окунь – это громко сказано. Под словом «окунь» в нашей компании всегда подразумевались горбачи от 250 граммов и больше. Но таковых мы ещё не увидели, ни одного. Лишь однажды, неделю назад, мой знакомый прислал фото с толстыми окунями: улов был действительно достойный по весу (13 кг), а главное – по размеру. В его санках лежали окуни граммов по 300 и больше, а мелочи и вовсе не было. Как ни пытал я его, где, мол, так повезло, он так и не выдал тайну, лишь ответил: на Чуде. Но Чудо-озеро огромное, и такой ответ – всё равно что на вопрос, где таких грибов хороших насобирали, получить ответ «в лесу». В моих же уловах и в уловах моих товарищей, да, собственно, как и в уловах многотысячной (нисколько не преувеличиваю) армии псковских рыболовов, окунь преимущественно весом 100-150 граммов. Много попадается ещё более мелкого, очень редко встречаются двухсотграммовики, а окунь весом 250 граммов воспринимается уже как серьёзный и очень редкий трофей. Окуня вроде бы и много – и в то же время нормального окуня нет.

Где и когда клюёт окунь?

Не так просто найти окуня.

Очень много окуня в Псковском озере, но у северного и восточного берегов его особенно много. В декабре и первой половине января рыболовы здорово рыбачили на отмелях, там, где глубины не превышают полутора метров. Это всем известные места неподалёку от деревни Балсево, возле мысов Вячек и Дуб Бор, на залитской мели и даже у Жидилова Бора. С морозами и нарастанием толщины льда окунь с отмелей стал перемещаться в более глубокие места и в большом количестве стал встречаться на глубине и два, и три, и даже четыре метра.

По первому льду клевало лучше, увесистые уловы бывали чаще, но и сейчас поймать 5-10 кг окуня для большинства псковских рыболовов не проблема, а иногда ловят и гораздо больше. Несколько моих знакомых хвалились уловами и в двадцать килограммов, и даже в тридцать. И клюёт окунь почти в любую погоду, ловили мы его и в двадцатиградусный мороз, и в оттепель. Одно только заметили: очень низкая активность у полосатого хищника на переломах погоды – это и в первый день оттепели, и особенно в первый морозный день после плюсовой температуры. Влияет и освещённость: в солнечный день клевало хуже, в пасмурный – лучше.

По часам предпочтений не выявили: бывало, и полный день клюёт, чаще только с раннего утра, а иногда и только после обеда. Сейчас середина января, глухозимье, то есть, как утверждают рыболовные календари, рыба в этот период малоактивна и почти не клюёт. Но реальное положение на псковском льду опровергает эти многолетние наблюдения – клюёт, и клюёт здорово. И причиною, скорее всего, являются частые оттепели.

На что лучше ловится?

Хороши уловы окуня этой зимой!

Поймать окуня несложно, клюёт он на самые различные приманки, как искусственные, так и натуральные. Настоящие окунятники предпочитают ловлю на блесну или балансир. А тут уже важны и фирма-производитель, и размер, и цвет. К сожалению, мировые бренды, проверенные годами и так полюбившиеся рыболовам, с каждым годом всё дороже и дороже, и мы покупаем их всё реже и реже. Но без блёсен не остаёмся, в рыболовных магазинах появляются достойные аналоги и из Китая, и, что особенно радует, от отечественного производителя.

В этом году особенно популярны у псковских рыболовов зимние блёсны «Шпрот» и «Килька» четырех- и пятисантиметрового размера в натуральном серебристом цвете, а также с голубой и красной голограммой. Не отстаёт от них и классическая блесна «Судачья» с такими же характеристиками цвета и размера. А вот с балансирами сделать выбор сложнее: в продаже их великое множество, но непревзойдёнными по популярности вот уже долгие годы остаются балансиры Rapala. Когда-то их страной-производителем была Финляндия, потом производство переехало в Ирландию, сейчас же все балансиры этой фирмы изготавливаются в Эстонии. Всем хороши эти приманки, особенно размером три и пять сантиметров, кроме цены.

Лично я предпочитаю рыбачить на блесну «Судачью» с красной голограммой и на балансир «Мираж»: обе приманки пятисантиметрового размера. Балансир великолепно себя зарекомендовал на малых глубинах, а вот на блесну я перехожу там, где уже поглубже. Примерно треть рыболовов ловят и на мормышку с мотылём. И у них очень даже успешно получается, но часто досаждает мелкий окунь, а от множества ершей иногда непонятно как и отбиться. У каждого рыболова свои предпочтения.

Счастливая лунка

Хороши уловы окуня этой зимой!

Мало иметь правильные приманки, важно ещё найти и свою лунку. Окунёвая рыбалка – это поиск, поиск и ещё раз поиск. Иногда уже во второй-третьей лунке клевать начинает, а бывает, и десяток, и два, и более пробуришь, а желанной рыбки нет и нет. Но это две крайности. Чаще идёшь или едешь на место, где по прошлым рыбалкам или по рассказам товарищей точно знаешь, что окунь там имеется. И чаще всего в первый же час рыбалки там обязательно находится «клёвая» лунка, где и два, и три, и десять окуней подряд можно выудить. Но такие лунки – обыденность. А вот найти «золотую» лунку – вот где удача и настоящая радость для рыболова. Это когда из одной лунки рыболов за короткое время вылавливает по двадцать и более окуней. И чаще всего в таких лунках клюют полосатые как из пулемёта, или, как ещё выражаются рыболовы, в «режиме лифта».

В этом сезоне мне такая лишь одна попалась: на первой же декабрьской рыбалке в Балсеве я выудил 27 окушков кряду, из них более половины весом 150-200 граммов. Моим товарищам Станиславу и Константину на дубборовской отмели попалось за пару рыбалок несколько драгоценных лунок, из которых они вылавливали по 40-50 окуней. Но самым удачным «старателем» оказался Вениамин. На рыбалке 13 января у мыса Вячек он 90 % своего 15-килограммового улова добыл из одной лунки. Вот это я понимаю, действительно счастливая лунка попалась.

Кто кого перехитрит?

Нередко на один балансир клюёт сразу по два окуня.

Окунь зачастую жадно бросается на балансир, заглатывая его чуть ли не наполовину. Случается, что одну приманку атакуют и засекаются сразу два полосатых. Но иногда бывает и так, что ты чувствуешь, как окунь стучит, бьёт, подкидывает твой балансир, а не берёт. Лет двадцать назад, когда я только знакомился с зимней рыбалкой, известный псковский рыболов-спортсмен Олег Баслаков подсказал, как поступать в таких случаях. Услышав царапки, стуки и пр., то есть убедившись, что твоей приманкой интересуется окунь, но не клюёт, необходимо подмотать леску, подняв приманку на 20-30 см выше, и продолжать игру. И чаще всего если не сразу, то на втором-третьем подбросе следует уверенная поклёвка. И даже при хорошем клёве, но у дна таким приёмом можно привлечь стайку окуней к самой лунке и тем самым ускорить процесс выуживания рыбы.

Таким способом Олег часто «поднимал» окуня с четырёхметровой глубины к нижней кромке льда. И действительно, такой приём и у меня работает. Но пару рыбалок назад и эта хитрость не помогала. В одной из лунок не менее тридцати раз постучал окунь по моей приманке, и как я её не поднимал-опускал, засекаться хищник не желал категорически.

Первый раз такое со мной случилось, что я не смог обхитрить окуня: он есть, он никуда не уходит, а поймать не могу. Пришлось уйти мне к другой лунке, с раздражением махнув рукой. Но и там повторилась та же история. Что делать? Решил поменять балансир на блесну. И – ура! Уже на втором взмахе последовал крепкий удар, и хорошенький окунёк запрыгал по льду возле лунки. Тут же и второй подцепился, но больше ни поклёвок, ни ударов не было. Перешёл к следующей лунке, опускаю блесну, ощущаю тычки, лёгкие удары, но не более. Тогда блесну вновь поменял на балансир – и почти сразу же уверенная поклёвка и окунь на льду. Так вот как, оказывается, его можно раздраконить: если что не так, менять тип приманки. Теперь в моей тактике и такой приём великолепно работает.

Ледовые разведки и наши недоумения

Сильные декабрьские ветры вдоль чудского берега у деревни Ветвеник образовали торосы четырёхметровой высоты.

Ежегодно с началом зимы тысячи рыболовов с нетерпением дожидаются официального разрешения выхода на лёд и с недоумением и непониманием воспринимают запрет. Не стала исключением и нынешняя зима. На 15 января официально выход на лёд разрешён лишь в двух районах Псковской области – в Гдовском и Пушкиногорском. Перестраховка налицо. Лёд на Псковском озере ещё в середине декабря встал ровно и надёжно, толщина его была везде около 30 см, но потом продолжительная оттепель его здорово утончила. С декабрём всё логично и понятно. Но сейчас лёд во всей акватории Псковского озера 40-50 см, а где-то и толще. Встречаются места, где, как в старые добрые зимы, толщина льда доходит до закрутки, а то и до колена ледобура, а это 70-100 см. Такой лёд безопасен по всем методикам, но разрешения на выход так и нет.

А вот на Чудском озере, к всеобщему удивлению, выход на лёд был разрешён, притом уже второй раз за эту зиму. И оба раза, как мне кажется, неоправданно поспешно. В первый раз решение о выходе на лёд администрация Гдовского района вынесла 10 декабря 2021 года. Потом, после известного всем трагического случая 22 декабря, эта же комиссия в поспешном порядке 23 декабря выход запретила. Перед самым Новым годом, 30 декабря, вновь выдала разрешение на выход на лёд. А ведь после серьёзной декабрьской оттепели и сильных западных ветров, нагромоздивших высоченные торосы вдоль российского берега и разорвавших лёд посреди Чудского озера, не было ни сильных, ни продолжительных морозов. Складывается впечатление, что и первое разрешение, и предновогоднее были вынесены в угоду и по просьбе многочисленных (а может, и отдельных) рыбодобывающих предприятий, по тем или другим причинам не успевших выловить полагающуюся квоту рыбы. Промыслу срочно требовалось на лёд?! Хорошо, что больше трагедий и чрезвычайных ситуаций не повторилось. 6 января я с товарищами рыбачил на Чудском озере возле деревни Ветвеник, но даже по прошествии недели со дня второго разрешения, по моей оценке, лёд не был безопасен. Нет, не толщина льда вызывала опасения, а множество «живых» трещин и шевелящихся заломов, которые далеко не везде можно было перейти пешему рыболову, а тем более переехать на мотобуксировщике или снегоходе.

Уважаемые рыболовы, будьте внимательны и осторожны на льду.

Николай Бесклёвный
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