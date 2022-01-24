Как ловить псковских окуней. Секреты удачной рыбалки от Бесклёвного

17:55, 24 января 2022, ПАИ

За эту зиму я вместе с товарищами побывал на рыбалке 14 раз – и на Чудском озере были, и на Тёплом, но в основном рыбачили на Псковском. И везде на наши блёсны, балансиры и крючки цеплялся только окунь. Точнее, в 90 % – окунь, так как ерши тоже попадались, как и редкая плотвичка. Ни одной щуки ещё не зацепилось, ни одного судака – только окунь, окунь и ещё раз окунь. Много ли окуня в псковских озёрах?

Окунь везде. Но окунь – это громко сказано. Под словом «окунь» в нашей компании всегда подразумевались горбачи от 250 граммов и больше. Но таковых мы ещё не увидели, ни одного. Лишь однажды, неделю назад, мой знакомый прислал фото с толстыми окунями: улов был действительно достойный по весу (13 кг), а главное – по размеру. В его санках лежали окуни граммов по 300 и больше, а мелочи и вовсе не было. Как ни пытал я его, где, мол, так повезло, он так и не выдал тайну, лишь ответил: на Чуде. Но Чудо-озеро огромное, и такой ответ – всё равно что на вопрос, где таких грибов хороших насобирали, получить ответ «в лесу». В моих же уловах и в уловах моих товарищей, да, собственно, как и в уловах многотысячной (нисколько не преувеличиваю) армии псковских рыболовов, окунь преимущественно весом 100-150 граммов. Много попадается ещё более мелкого, очень редко встречаются двухсотграммовики, а окунь весом 250 граммов воспринимается уже как серьёзный и очень редкий трофей. Окуня вроде бы и много – и в то же время нормального окуня нет.

Где и когда клюёт окунь?

Очень много окуня в Псковском озере, но у северного и восточного берегов его особенно много. В декабре и первой половине января рыболовы здорово рыбачили на отмелях, там, где глубины не превышают полутора метров. Это всем известные места неподалёку от деревни Балсево, возле мысов Вячек и Дуб Бор, на залитской мели и даже у Жидилова Бора. С морозами и нарастанием толщины льда окунь с отмелей стал перемещаться в более глубокие места и в большом количестве стал встречаться на глубине и два, и три, и даже четыре метра.

По первому льду клевало лучше, увесистые уловы бывали чаще, но и сейчас поймать 5-10 кг окуня для большинства псковских рыболовов не проблема, а иногда ловят и гораздо больше. Несколько моих знакомых хвалились уловами и в двадцать килограммов, и даже в тридцать. И клюёт окунь почти в любую погоду, ловили мы его и в двадцатиградусный мороз, и в оттепель. Одно только заметили: очень низкая активность у полосатого хищника на переломах погоды – это и в первый день оттепели, и особенно в первый морозный день после плюсовой температуры. Влияет и освещённость: в солнечный день клевало хуже, в пасмурный – лучше.

По часам предпочтений не выявили: бывало, и полный день клюёт, чаще только с раннего утра, а иногда и только после обеда. Сейчас середина января, глухозимье, то есть, как утверждают рыболовные календари, рыба в этот период малоактивна и почти не клюёт. Но реальное положение на псковском льду опровергает эти многолетние наблюдения – клюёт, и клюёт здорово. И причиною, скорее всего, являются частые оттепели.

На что лучше ловится?

Поймать окуня несложно, клюёт он на самые различные приманки, как искусственные, так и натуральные. Настоящие окунятники предпочитают ловлю на блесну или балансир. А тут уже важны и фирма-производитель, и размер, и цвет. К сожалению, мировые бренды, проверенные годами и так полюбившиеся рыболовам, с каждым годом всё дороже и дороже, и мы покупаем их всё реже и реже. Но без блёсен не остаёмся, в рыболовных магазинах появляются достойные аналоги и из Китая, и, что особенно радует, от отечественного производителя.

В этом году особенно популярны у псковских рыболовов зимние блёсны «Шпрот» и «Килька» четырех- и пятисантиметрового размера в натуральном серебристом цвете, а также с голубой и красной голограммой. Не отстаёт от них и классическая блесна «Судачья» с такими же характеристиками цвета и размера. А вот с балансирами сделать выбор сложнее: в продаже их великое множество, но непревзойдёнными по популярности вот уже долгие годы остаются балансиры Rapala. Когда-то их страной-производителем была Финляндия, потом производство переехало в Ирландию, сейчас же все балансиры этой фирмы изготавливаются в Эстонии. Всем хороши эти приманки, особенно размером три и пять сантиметров, кроме цены.

Лично я предпочитаю рыбачить на блесну «Судачью» с красной голограммой и на балансир «Мираж»: обе приманки пятисантиметрового размера. Балансир великолепно себя зарекомендовал на малых глубинах, а вот на блесну я перехожу там, где уже поглубже. Примерно треть рыболовов ловят и на мормышку с мотылём. И у них очень даже успешно получается, но часто досаждает мелкий окунь, а от множества ершей иногда непонятно как и отбиться. У каждого рыболова свои предпочтения.

Счастливая лунка

Мало иметь правильные приманки, важно ещё найти и свою лунку. Окунёвая рыбалка – это поиск, поиск и ещё раз поиск. Иногда уже во второй-третьей лунке клевать начинает, а бывает, и десяток, и два, и более пробуришь, а желанной рыбки нет и нет. Но это две крайности. Чаще идёшь или едешь на место, где по прошлым рыбалкам или по рассказам товарищей точно знаешь, что окунь там имеется. И чаще всего в первый же час рыбалки там обязательно находится «клёвая» лунка, где и два, и три, и десять окуней подряд можно выудить. Но такие лунки – обыденность. А вот найти «золотую» лунку – вот где удача и настоящая радость для рыболова. Это когда из одной лунки рыболов за короткое время вылавливает по двадцать и более окуней. И чаще всего в таких лунках клюют полосатые как из пулемёта, или, как ещё выражаются рыболовы, в «режиме лифта».

В этом сезоне мне такая лишь одна попалась: на первой же декабрьской рыбалке в Балсеве я выудил 27 окушков кряду, из них более половины весом 150-200 граммов. Моим товарищам Станиславу и Константину на дубборовской отмели попалось за пару рыбалок несколько драгоценных лунок, из которых они вылавливали по 40-50 окуней. Но самым удачным «старателем» оказался Вениамин. На рыбалке 13 января у мыса Вячек он 90 % своего 15-килограммового улова добыл из одной лунки. Вот это я понимаю, действительно счастливая лунка попалась.

Кто кого перехитрит?

Окунь зачастую жадно бросается на балансир, заглатывая его чуть ли не наполовину. Случается, что одну приманку атакуют и засекаются сразу два полосатых. Но иногда бывает и так, что ты чувствуешь, как окунь стучит, бьёт, подкидывает твой балансир, а не берёт. Лет двадцать назад, когда я только знакомился с зимней рыбалкой, известный псковский рыболов-спортсмен Олег Баслаков подсказал, как поступать в таких случаях. Услышав царапки, стуки и пр., то есть убедившись, что твоей приманкой интересуется окунь, но не клюёт, необходимо подмотать леску, подняв приманку на 20-30 см выше, и продолжать игру. И чаще всего если не сразу, то на втором-третьем подбросе следует уверенная поклёвка. И даже при хорошем клёве, но у дна таким приёмом можно привлечь стайку окуней к самой лунке и тем самым ускорить процесс выуживания рыбы.

Таким способом Олег часто «поднимал» окуня с четырёхметровой глубины к нижней кромке льда. И действительно, такой приём и у меня работает. Но пару рыбалок назад и эта хитрость не помогала. В одной из лунок не менее тридцати раз постучал окунь по моей приманке, и как я её не поднимал-опускал, засекаться хищник не желал категорически.

Первый раз такое со мной случилось, что я не смог обхитрить окуня: он есть, он никуда не уходит, а поймать не могу. Пришлось уйти мне к другой лунке, с раздражением махнув рукой. Но и там повторилась та же история. Что делать? Решил поменять балансир на блесну. И – ура! Уже на втором взмахе последовал крепкий удар, и хорошенький окунёк запрыгал по льду возле лунки. Тут же и второй подцепился, но больше ни поклёвок, ни ударов не было. Перешёл к следующей лунке, опускаю блесну, ощущаю тычки, лёгкие удары, но не более. Тогда блесну вновь поменял на балансир – и почти сразу же уверенная поклёвка и окунь на льду. Так вот как, оказывается, его можно раздраконить: если что не так, менять тип приманки. Теперь в моей тактике и такой приём великолепно работает.

Ледовые разведки и наши недоумения

Ежегодно с началом зимы тысячи рыболовов с нетерпением дожидаются официального разрешения выхода на лёд и с недоумением и непониманием воспринимают запрет. Не стала исключением и нынешняя зима. На 15 января официально выход на лёд разрешён лишь в двух районах Псковской области – в Гдовском и Пушкиногорском. Перестраховка налицо. Лёд на Псковском озере ещё в середине декабря встал ровно и надёжно, толщина его была везде около 30 см, но потом продолжительная оттепель его здорово утончила. С декабрём всё логично и понятно. Но сейчас лёд во всей акватории Псковского озера 40-50 см, а где-то и толще. Встречаются места, где, как в старые добрые зимы, толщина льда доходит до закрутки, а то и до колена ледобура, а это 70-100 см. Такой лёд безопасен по всем методикам, но разрешения на выход так и нет.

А вот на Чудском озере, к всеобщему удивлению, выход на лёд был разрешён, притом уже второй раз за эту зиму. И оба раза, как мне кажется, неоправданно поспешно. В первый раз решение о выходе на лёд администрация Гдовского района вынесла 10 декабря 2021 года. Потом, после известного всем трагического случая 22 декабря, эта же комиссия в поспешном порядке 23 декабря выход запретила. Перед самым Новым годом, 30 декабря, вновь выдала разрешение на выход на лёд. А ведь после серьёзной декабрьской оттепели и сильных западных ветров, нагромоздивших высоченные торосы вдоль российского берега и разорвавших лёд посреди Чудского озера, не было ни сильных, ни продолжительных морозов. Складывается впечатление, что и первое разрешение, и предновогоднее были вынесены в угоду и по просьбе многочисленных (а может, и отдельных) рыбодобывающих предприятий, по тем или другим причинам не успевших выловить полагающуюся квоту рыбы. Промыслу срочно требовалось на лёд?! Хорошо, что больше трагедий и чрезвычайных ситуаций не повторилось. 6 января я с товарищами рыбачил на Чудском озере возле деревни Ветвеник, но даже по прошествии недели со дня второго разрешения, по моей оценке, лёд не был безопасен. Нет, не толщина льда вызывала опасения, а множество «живых» трещин и шевелящихся заломов, которые далеко не везде можно было перейти пешему рыболову, а тем более переехать на мотобуксировщике или снегоходе.

Уважаемые рыболовы, будьте внимательны и осторожны на льду.