Отменён запрет на выход на лёд Чудского и Тёплого озёр

16:04, 30 декабря 2021, ПАИ

На основании ледовой разведки и в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на акватории Чудского и Тёплого озёр с 30 декабря отменен запрет выхода на лёд. Выезжать на лёд на автотранспорте по-прежнему категорически запрещено. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Распоряжение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Гдовского района. Документ размещён на сайте муниципалитета.