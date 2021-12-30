Отменён запрет на выход на лёд Чудского и Тёплого озёр
На основании ледовой разведки и в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на акватории Чудского и Тёплого озёр с 30 декабря отменен запрет выхода на лёд. Выезжать на лёд на автотранспорте по-прежнему категорически запрещено. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
Распоряжение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Гдовского района. Документ размещён на сайте муниципалитета.
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