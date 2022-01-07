Четырёхметровые ледяные торосы появились на Чудском озере

15:55, 07 января 2022, ПАИ

5 января, лёд Чудского озера. Рассветало, впереди, метрах в двухстах от берега, всё чётче и чётче вырисовывалась просто фантастическая картина: огромные ледяные торосы возвышались надо льдом. Поражала и их высота – метров до четырёх – и протяжённость на многие сотни метров. Начинались живописнейшие ледяные горы возле деревни Ветвеник, ровно напротив красоты рукотворной – церкви Петра и Павла.

И протянулись они на юг (в сторону деревни Сторожинец) неизвестно насколько, конца и края им не видно. Но самые высокие торосы, самые красивые были аккурат перед нами. Мы шли, любовались, восхищались и наблюдали, как все рыбаки обходят эти горы льда справа, на штурм никто не решался. Но благо обходить было недалеко, метров двести в сторону, да и по пути было большинству.

Возвращались. Рыба в этот день нас разочаровала, но ещё больше я был расстроен отсутствием фотоаппарата. К этому времени ещё и солнышко выглянуло словно подразнить меня. И такая красотища открывалась, что я, пожалуй, такой и не видывал. Несколько раз я уже встречался с такими чудесами и на Чудском озере, и на Псковском, но никогда не было такой великолепной подсветки, да и снегом они тогда были припорошены. А сегодня огромные изумруды светились, переливались зелёно-голубым чистейшим цветом, радовали глаз и изумляли душу.

Попросил товарища сфотографировать. Самое высокое нагромождение льда было как раз напротив стоянки наших автомобилей, тут бы и переходить ближе всего. Но куда там! Хотя многочисленные следы рыболовов вели именно к этому месту, к подножию этой самой высокой горы. И мне понятно почему. Да они такие же, как и мы, их тоже красота притягивала как магнит. Подошли вплотную – очень красиво. Какая же силища всё это нагромоздила! Прекрасна мать-природа и сильна до удивления.

Рядом было пятеро рыболовов, они тоже с удовольствием сфотографировались, а потом решили перебираться через торосы напрямую. Зачем? И высоко, и скользко, и остро, и расщелины глубокие, да и санки с ящиком и буром неудобство доставят. Шею не свернёшь, а вот руки-ноги переломать можно запросто. Одновременно мы пошли в обход, а пятеро смелых полезли через ледяные скалы. Сколько мы обходили ледяную гряду? Минут пять. Обошли, идём уже вдоль торосов с обратной стороны и видим, как эти пятеро только начали спускаться. Переход рыболовов через «Альпы» завершился благополучно. Нет, не путь они сокращали, просто душой и телом оказались моложе нас.

Вода, мороз и ветер перед Новым годом сотворили на Чудском озере неповторимую красоту. Приезжайте в Ветвеник, не пожалеете. И фотоаппарат не забудьте.