О правилах поведения на льду напоминают псковичам в МЧС

16:59, 08 января 2022, ПАИ

О мерах безопасности на льду жителям Псковской области рассказывают сотрудники МЧС. О них сообщается на сайте ведомства.

Первым правилом является запрет выхода на лёд водоёмов в период, определённый местными органами власти. Пристальное внимание стоит обратить и на то, чтобы дети не находились на льду одни, не съезжали на санях, лыжах с горки на поверхность замёрзшего водоёма. Запрещено играть на льду вблизи гидросооружений, промышленных и канализационных стоков, опор мостов, у вмёрзших лодок, коряг, причалов, понтонов, где поверхность более тонкая. Также рекомендуется кататься на коньках только на специально оборудованных катках.

Важно учитывать, что чем дальше от берега, тем тоньше слой льда, участки тёмного цвета могут оказаться полыньёй. В случае появления трещин возвращаться нужно пройденным путём, если же лёд затрещал – опуститься на спину и осторожно перекатиться в другое место.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС по номеру Единой службы спасения 112», – напоминают псковичам в МЧС.