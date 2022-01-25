Глава Опочецкого района Юрий Ильин: Время студенчества до сих пор вспоминается с радостью

14:55, 25 января 2022, ПАИ

Своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился глава Опочецкого района Юрий Ильин. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

По словам Юрия Ильина, в 1985 году после окончания школы он поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. Проучившись один год, пошел служить в армию. А после окончания службы, через два года, вернулся в то же учебное заведение.

«Время учебы до сих пор вспоминается с радостью, осталась масса впечатлений от студенческой жизни. Жил я в общежитии. Мы все были очень дружные, вместе проводили время, занимались спортом, общались. Я тогда увлекался легкой атлетикой, выступал за институт. По вечерам нам приходилось подрабатывать, так как стипендия была 40 рублей, а студентам, как известно, денег всегда не хватает. Мы с ребятами разгружали вагоны или трудились на овощебазах, чтобы заработать.

Для студентов в учебном заведении были созданы все условия не только для учебы, но и для организации досуга. Самыми запоминающимися для нас были встречи с артистами. Большое впечатление на меня произвел творческий вечер с Александром Розенбаумом. Он исполнял свои песни, а в перерывах отвечал на вопросы молодежи. Еще мы ходили на концерты ленинградского рок-клуба «Рубенштейн-13», где выступали тогда начинающие группы «Алиса», «Кино», «Телевизор», «Чайф» и другие сейчас широко известные исполнители», - рассказал Юрий Ильин.

Он также отметил, что учиться было нелегко, но интересно. «Сейчас понимаешь, что это было самое беззаботное время в нашей жизни. Всем сегодняшним студентам в их праздник – Татьянин день – я хочу пожелать, чтобы они больше общались, встречались, активнее участвовали в общественной жизни, но при этом не забывали об учебе. Нашему району всегда нужны молодые, ответственные, творческие люди, грамотные специалисты, которые станут будущим нашей страны», - добавил Юрий Ильин.