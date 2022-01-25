Наталья Ильина: Премия «Народное признание» нужна и важна региону
Премия «Народное признание» нужна и важна региону. Такое мнение выразила ректор вуза Наталья Ильина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
«На протяжении 12 лет премия «Народное признание» нам демонстрирует, что в Псковской области много талантливых, инициативных, деятельных, ярких, способных на подвиги людей. Ежегодно представляют имена тех, кто горит своим делом. Эта премия про людей и для людей», - сказала Наталья Ильина, добавив, что на плечах членов жюри лежит большая ответственность, поскольку люди уже сделали свой выбор.
Ректор вуза также заметила, что «возраст» премии и есть лучшая оценка. «Если до сих пор не угас интерес, значит, она нужна и важна региону. Варианта не продолжать у создателей «Народного признания» нет, потому что список достойных будет только расти, а значит, и премии предстоит процветать, расширяться и продолжать открывать для всех нас новые имена и лица, дополняя созвездия номинантов предыдущих лет», - заключила ректор.
Напомним, Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. За всю историю премии были награждены более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях.
21 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2021». В это же время началась работа жюри, в состав которого вошли 12 человек. Возглавил экспертную комиссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого из членов жюри будет равен 3% от общего числа голосов, которые отдадут в номинации во время второго тура.
Подробнее о премии можно почитать здесь.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:
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