Наталья Ильина: Премия «Народное признание» нужна и важна региону

16:31, 25 января 2022, ПАИ

Премия «Народное признание» нужна и важна региону. Такое мнение выразила ректор вуза Наталья Ильина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«На протяжении 12 лет премия «Народное признание» нам демонстрирует, что в Псковской области много талантливых, инициативных, деятельных, ярких, способных на подвиги людей. Ежегодно представляют имена тех, кто горит своим делом. Эта премия про людей и для людей», - сказала Наталья Ильина, добавив, что на плечах членов жюри лежит большая ответственность, поскольку люди уже сделали свой выбор.

Ректор вуза также заметила, что «возраст» премии и есть лучшая оценка. «Если до сих пор не угас интерес, значит, она нужна и важна региону. Варианта не продолжать у создателей «Народного признания» нет, потому что список достойных будет только расти, а значит, и премии предстоит процветать, расширяться и продолжать открывать для всех нас новые имена и лица, дополняя созвездия номинантов предыдущих лет», - заключила ректор.

Напомним, Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. За всю историю премии были награждены более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях.

21 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2021». В это же время началась работа жюри, в состав которого вошли 12 человек. Возглавил экспертную комиссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого из членов жюри будет равен 3% от общего числа голосов, которые отдадут в номинации во время второго тура.

Подробнее о премии можно почитать здесь.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».