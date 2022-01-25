О развитии Псковского перинатального центра рассказал Николай Красиков

16:18, 25 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января рассказал о развитии медучреждения с момента вступления его в должность главврача.

По его словам, коллектив перинатального центра за это время сделал многое. «Нам удалось внедрить или начать более активно использовать высокотехнологичное медицинское оборудование, которое не использовалось раньше», - сказал Красиков.

Кроме того, он подчеркнул, что у сотрудников медучреждения появилась возможность получать обратную связь от пациентов в части качества, доступности оказания медицинской помощи и, в частности, возможность получения обратной связи по вопросам этики и деонтологии.

«Мы проводим анкетирование как на местах в перинатальном центре, так и в нашем Instagram можно оставить обратную связь. И через Instagram можно перейти на одностраничный сайт, где можно пройти онлайн-анкетирование, и в еженедельном режиме я получаю сводку, мы с коллективом обсуждаем те недостатки, на которые указали пациенты и, конечно же, стараемся их все устранить», - заключил он.