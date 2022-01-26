Полиция проверяет информацию о подозрительном мужчине в Великих Луках

17:47, 26 января 2022, ПАИ

Полиция проверяет информацию о появившемся «странном мужчине», который предлагает детям пройти с ним, опубликованную в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних не поступало», - уточнил начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Напомним, что 25 января в группе «Подслушано Великие Луки» подписчица рассказала, что возле школы №17 стоит странный мужчина и предлагает пройти с ним. Некоторые подписчики подержали женщину и сообщили, что в деревне Переслегино Великолукского района «ходит педофил или какой-то ненормальный» и заманивает третьеклассников конфетами.