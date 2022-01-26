«Заманивает конфетами, показывает хозяйство». Великолучане обеспокоены появлением эксгибициониста

14:44, 26 января 2022, ПАИ

В социальных сетях великолучане обсуждают сообщения о появившемся «странном мужчине», который предлагает детям пройти с ним.

«В районе Малышева возле 17 школы стоит странный мужчина. Сейчас дочка шла с аптеки мимо школы и этот мужчина сказал ей «привет, пошли со мной». Дочь ничего не сказала пошла дальше,( с такими лучше не связываться, что у них в голове) он пошёл за ней, потом вернулся обратно. Я позвонила в школу, сказали спасибо, примут меры!», - написала пост 25 января одна из подписчиц группы «Подслушано Великие Луки».

В комментариях под постом обеспокоенные жители города стали делиться подробностями. Одна из участниц обсуждения рассказала, что в одной из школ старшеклассников предупредили, что в деревне Переслегино Великолукского района «ходит педофил или какой-то ненормальный» и заманивает третьеклассников конфетами.

«Он ходит везде. Он как бы ничего, просто показывает свое хозяйство, просит погладить, видели у второго дома по улице Дьяконова», - рассказала еще одна женщина.