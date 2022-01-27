В Пскове среди педагогов в три раза выше заболеваемость ОРВИ, чем коронавирусом

13:40, 27 января 2022, ПАИ

В Пскове среди педагогов в три раза выше заболеваемость ОРВИ, чем коронавирусной инфекцией. Об этом заявила руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Анны Кузыченко, сейчас в Пскове в детских садах коронавирусом болеют 13 воспитателей, ОРВИ — 34 человека. В школах у 43 педагогов подтвердился коронавирус, 10 человек являются контактными. ОРВИ заболели 120 педагогов.

Ранее сообщалось, что школы Пскова и Псковского района уходят на дистанционное обучение с 27 января. Дистанционное обучение продлится чуть больше недели – с 27 января по 4 февраля.

26 января под председательством губернатора Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.