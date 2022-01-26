Анна Кузыченко рассказала о ситуации с коронавирусом в детских садах Пскова
О ситуации с коронавирусом и ОРВИ в дошкольных учреждениях в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.
«По детским садам ситуация намного спокойнее, там нет всплеска заболеваемости по ОРВИ», - рассказала Анна Кузыченко, добавив, что взрывного роста случаев коронавируса там тоже не фиксируется.
Кроме того, собеседник агентства отметила, что дошкольные учреждения неплохо справляются и не вызывают серьёзных опасений.
Напомним, в шести псковских школах зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID-19. В настоящее время рассматривается вопрос о введении дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района.
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