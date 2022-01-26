Псковские школы уходят на дистанционное обучение с 27 января

16:11, 26 января 2022, ПАИ

Школы Пскова и Псковского района уходят на дистанционное обучение с 27 января. Соответствующую информацию педагоги рассылают родителям учащихся.

Предположительно, дистанционное обучение продлится чуть больше недели – с 27 января по 4 февраля.

Напомним, 26 января под председательством губернатора Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.