В шести псковских школах зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID-19
В Пскове стремительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в шести школах. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.
«На сегодняшний день есть школы, в которых фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом, они на грани превышения эпидпорога, - рассказала Анна Кузыченко. – Это лицей №10, ППК, школа №24, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, школа №20 и школа №47».
По словам Анны Кузыченко, информацию о текущей обстановке в школах передали в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Будем ждать решения и соответствующих рекомендаций», - добавила она.
Также собеседник агентства добавила, что в настоящее время решается вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. Напомним, ранее образовательным организациям региона поручили принять дополнительные антиковидные меры из-за роста заболевших. В Псковской области доля детей среди заболевших коронавирусом выросла в 1,6 раза.
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