Школы Пскова и Псковского района решено перевести на дистанционное обучение

15:08, 26 января 2022, ПАИ

26 января под председательством губернатора Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Знаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе неплохая, контролируемая, и за это в том числе всем вам большая благодарность, но хороший результат получается чаще всего тогда, когда заранее готовишься к худшему. Хотел бы услышать ваше мнение о необходимости введения дополнительных ограничительных мер в наших социальных учреждениях и дистанционного обучения в школах», — сказал Михаил Ведерников.

Руководитель областного Роспотребнадзора Александр Нестерук нынешнюю эпидобстановку назвал «двоякой». С одной стороны, последние две недели в регионе фиксируется значительный рост заболевания коронавирусной инфекцией (более 40% каждую неделю), при этом, по последним данным, среди субъектов СЗФО Псковская область находится на последнем месте по числу заболевших. «Суточная заболеваемость у нас 27,2 на 100 тысяч населения, что почти на 40% ниже, чем в среднем по России», — подчеркнул Александр Нестерук.

Аналогичная ситуация и с распространением на территории Псковской области «омикрона». Его присутствие растет, но в разрезе заболеваемости его доля составляет лишь 25%. Основная часть инфицированных — носители дельта-штамма.

Все чаще жертвами COVID-19 в Псковской области, как и в России в целом, становится молодежь, констатировал руководитель регионального Роспотребнадзора. В возрастной группе от 18 до 29 лет прирост составил 77%, от 0 до 17 лет — 64%. Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован среди школьников — прирост в 2 раза, на четверть выросла заболеваемость ОРЗ, из-за чего 130 классов в Пскове были закрыты на карантин.

Именно Псков, а также Псковский и Новосокольнический районы — в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Великих Луках этот показатель ниже среднеобластного значения.

Глава областного Роспотребназора отметил, что в ближайший месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти, и перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей.

Другие участники совещания подтвердили своевременность и необходимость данной меры. «Сейчас болеют семьями. Все чаще взрослые заражаются от детей, — отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. — Только в этот вторник 14 детей поступили в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. Такого не было ни разу за весь период пандемии».

Марина Гаращенко также сообщила, что из-за появления «омикрона» и распространения ОРЗ и ОРВИ серьезно выросла нагрузка на амбулаторное звено. Сейчас на амбулаторном лечении находится больше 4 тысяч жителей региона, это 94% от общего числа заболевших. Самое большое число инфицированных в Пскове.

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова выступила за поэтапный переход на дистант в зависимости от уровня заболеваемости в муниципалитетах и предложила начать со школ Пскова и Псковского района.

Выслушав всех участников совещания, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по переводу образовательных учреждений на дистант.

Что касается вакцинации от коронавируса, то в Псковской области план выполнен на 68,5%. В 16 районах показатель вакцинации 60% и выше. Ситуация находится на ежедневном контроле, так как по-прежнему вакцинация — самый эффективный способ защиты от COVID-19, добавила Вера Емельянова.