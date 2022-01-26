В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах
О ситуации с коронавирусом в школах в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.
«Ситуация каждый день меняется в геометрической прогрессии, - отметила Анна Кузыченко. – Увеличение идёт не только по одной конкретной школе, мы видим широкомасштабное распространение. Эта ситуация не может не настораживать».
В шести псковских школах зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим решается вопрос о введении дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района. Ранее Анна Кузыченко также рассказала о ситуации с коронавирусом в детских садах Пскова.
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