В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах

14:43, 26 января 2022, ПАИ

О ситуации с коронавирусом в школах в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Ситуация каждый день меняется в геометрической прогрессии, - отметила Анна Кузыченко. – Увеличение идёт не только по одной конкретной школе, мы видим широкомасштабное распространение. Эта ситуация не может не настораживать».

В шести псковских школах зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим решается вопрос о введении дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района. Ранее Анна Кузыченко также рассказала о ситуации с коронавирусом в детских садах Пскова.