Самозанятость набирает обороты в Псковской области
Самозанятость набирает обороты в Псковской области. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.
Всего в 2021 году в регионе насчитывалось 11 626 самозанятых, из них 8 416 человек были зарегистрированы именно за прошлый год.
Алена Трунова также рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» идет переобучение с последующим трудоустройством, в том числе для женщин, находящихся в декрете. Все, кто желает получить новую профессию, сначала проходят консультацию. Самозанятость тоже при этом допускается.
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