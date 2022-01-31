Самозанятость набирает обороты в Псковской области

12:30, 31 января 2022, ПАИ

Самозанятость набирает обороты в Псковской области. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Всего в 2021 году в регионе насчитывалось 11 626 самозанятых, из них 8 416 человек были зарегистрированы именно за прошлый год.

Алена Трунова также рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» идет переобучение с последующим трудоустройством, в том числе для женщин, находящихся в декрете. Все, кто желает получить новую профессию, сначала проходят консультацию. Самозанятость тоже при этом допускается.