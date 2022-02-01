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Происшествия

Более 3 миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Более трёх миллионов рублей потеряли жители Псковской области, доверившись мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 27 января 33-летней псковичке позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что кто-то пытается незаконно оформить на нее кредит, и, воспользовавшись доверием гражданки, завладел её денежными средствами в размере 140 тысяч рублей. 

52-летнему жителю Великолукского района мошенник предложил поучаствовать в торгах через инвестиционный брокерский сайт, пообещав солидные дивиденды. В итоге мужчина лишился двух миллионов 886 тысяч рублей. 

«Во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. И о каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», – отметили в пресс-службе УМВД. 

 

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