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Ремонт флагштоков памятника Александру Невскому под Псковом завершён

В Псковском районе завершили ремонт флагштоков и вымпелов на памятнике дружине Александра Невского на горе Соколихе под Псковом, сообщает газета «Аргументы и факты - Псков» со ссылкой на руководителя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика.

По словам Вадима Нэдика, когда специалисты поднялись наверх, оказалось, что вымпелы находятся в очень неудовлетворительном состоянии. «Конструктивные элементы там были выполнены по типу гармошек, которые реагировали на минимальное движение под воздействием ветра или при перепадах температуры. Теперь все швы, которые разошлись, заварены. Все подверженные ветровой нагрузке конструктивные элементы – флагштоки и вымпелы – укреплены», – отметил руководитель регионального комитета.

На данный момент рабочие разбирают строительные леса, установленные вокруг памятника для проведения ремонта. Решается вопрос о продолжении противоаварийных работ: требуется укрепить и обработать против коррозии металлическую конструкцию внутри основания монумента и привести в порядок гранитные плиты. 

По словам Вадима Нэдика, противоаварийные работы на памятнике завершат уже в этом году. «Когда эти работы будут завершены, мы сможем говорить о том, что памятник полностью привели в порядок. У нас появился прекрасный монумент в Самолве, и мы не можем допустить, чтобы наша визитная карточка здесь, под Псковом, была в худшем состоянии», – заключил председатель комитета по охране объектов культурного наследия.

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