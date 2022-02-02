Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня

17:20, 02 февраля 2022, ПАИ

26-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках фестиваля состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. Мероприятие проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Уже сформирована спортивная дирекция Международной встречи воздухоплавателей. Спортивным директором назначен рязанский воздухоплаватель Александр Маврин. Кроме того, членами спортивной дирекции станут заместители главного судьи Евгений Жохов и Сергей Домени, заместитель главного судьи по безопасности Лев Маврин, скорер Илона Гизатуллина, Анатолий Рагулин, шар-пилот Александр Буранцев и главный измеритель Дамир Менгазетдинов.

Фестиваль организован региональной Федерацией воздухоплавательного спорта при поддержке администрации Псковской области и администрации города Великие Луки.

Генеральным спонсором встречи одиннадцатый год подряд выступает ОАО «Газпром».