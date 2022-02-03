Новое средство защиты от агрессивных животных создали в России

11:27, 03 февраля 2022, ПАИ

В России создали новое персональное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefender, которое позволяет отогнать зверя, не причинив ему вреда. Разработку представил холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.

На сайте разработчика отмечается, что устройство состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей – светошумового и сигнального. Корпус изделия с эргономичной пистолетной рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи.

При срабатывании картриджа образуется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб, которые способны отогнать агрессивное животное. При этом устройство абсолютно безопасно и не способно причинить реальный вред.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отметил, что по последним данным Минприроды в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. «Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу, его стоимость составляет порядка 4 500 рублей. Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение», – добавил он.

Устройство можно купить в интернет-магазинах и оружейных.

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