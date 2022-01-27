Интернет-пользователи из Пушкинских Гор пожаловались на засилье волков
Пушкинские Горы атакуют волки. Об этом появилось сообщение в соцсети.
«Люди! Помогите! Улицу Совхозную атаковали Волки! За последнее время похищены из дворов три собаки!!! В тёмное время суток опасно и страшно выходить на улицу! Просим администрацию принять срочные меры по поимке преступников!!!» – написала подписчица паблика «Говорят Пушкинские Горы» (орфография и пунктуация сохранены).
В комментариях высказали предположение, что необходимо ограничить охоту, чтобы волкам было чем питаться в лесу.
Сегодня псковские ветеринары рассказали, как уберечь домашнее животное от бешенства.
Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Психолого-медико-педагогическая комиссия Локнянского района отмечает частые проблемы с речью у детей
Общественные слушания по поводу установки памятника князю Довмонту пройдут в Пскове 8 февраля
В Псковской области почти на треть сократилась задолженность по заработной плате по сравнению с прошлым годом