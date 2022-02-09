На «четыре с минусом» оценил работу своих подчинённых глава Островского района

11:18, 09 февраля 2022, ПАИ

На «четыре с минусом» оценил работу своих подчинённых глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Оцениваю именно так, потому что всегда надо стремиться к большему. Отличной оценки не должно быть ни у одного муниципалитета. Четыре с минусом - это аванс, чтобы стремиться к твердой четвёрке», - пояснил Быстров.

По словам главы района, диалог между властью и островичами он оценивает положительно. «Но, конечно, есть моменты, когда жители района относятся к нашей работе отрицательно. Конструктивную критику от граждан мы принимаем во внимание: реагируем и на соцсети, и на телефонные звонки. Соцсети у людей пользуются особой популярностью, так как дают возможность получить быструю реакцию. Но наш штат не растет, поэтому не всегда получается дать ответы моментально. Да и обращений немало», - отметил Дмитрий Быстров.