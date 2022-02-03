На 4% выросло промышленное производство в Псковской области

17:43, 03 февраля 2022, ПАИ

Промышленное производство в Псковской области в 2021 году выросло на 4 % (по сравнению с 2020 годом), сообщает Псковстат.

В декабре темпы прироста составили 2,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 1,7 % по сравнению с ноябрём 2021 года.

Рост объёмов в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован во всех четырёх секторах экономики, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,6 % к 2020 году, обрабатывающие производства – на 2,6 %, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,4 %, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 14,5 %.

Производства, показавшие в 2021 году значительный рост по сравнению с 2020 годом:

– ремонт и монтаж машин и оборудования (+) 43,1 %,

– производство кожи и изделий из кожи (+) 27,4 %,

– производство прочих готовых изделий (+) 26,9 %.

Производства, больше других снизившие объёмы производства по сравнению с 2020 годом:

– производство резиновых и пластмассовых изделий (-) 16,5 %,

– производство текстильных изделий (-) 11,1 %.