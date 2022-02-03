Островский суд заключил под стражу убийцу матери

18:03, 03 февраля 2022, ПАИ

3 февраля Островский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, убившего свою мать. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вечером 1 февраля в ходе возникшей ссоры он избил мать руками и деревянной палкой. Женщина получила множественные двухсторонние переломы рёбер, ушибленные раны головы. Вследствие массивной кровопотери она скончалась на месте происшествия.

В тот же день её сын обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Обвиняемый и его защитник оставили разрешение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда. Срок меры – до 30 марта 2022 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.