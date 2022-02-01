В Острове сын убил мать
Вечером 1 февраля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Фрунзе в Острове тела местной жительницы с телесными повреждениями, характерными для криминального характера смерти, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, к преступлению причастен сын потерпевшей, который сегодня вечером, в ходе ссоры с матерью, нанес ей множество ударов, от которых она скончалась на месте преступления.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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