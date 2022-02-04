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Культура

Ошалевший спутник: «Падение Луны» Роланда Эммериха

В прокате лента «Падение Луны»: размашистый апокалиптик-экшен от режиссера Роланда Эммериха, где землянам снова угрожает смертельная опасность глобального масштаба. На этот раз постановщик «Дня независимости» и «2012» решил уронить на человечество целую Луну. Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов рассказывает, почему Эммериха перестали интересовать масштабные разрушения.

В глубины единственного естественного спутника Земли — Луну (Луна) — внедряется что-то инопланетно-инородное, летающий сгусток черной субстанции, состоящей из множества небольших частиц. Теперь гигантский серый круглый булыжник готовится начать стремительное спиралеобразное движение, чтобы смачно удариться о Землю. С парящим в космосе черный роем столкнулся когда-то во время рядовой миссии на орбите экипаж отважного астронавта Брайана Харпера (Патрик Уилсон). Но тогда его рассказы руководство посчитало бредом, а потом его уволили из NASA за проваленную экспедицию и погибшего там инженера. Жена тоже мигом испарилась, прихватив детей. Спустя 10 лет пытливый гик, занудный недоблогер-технарь, протирающий полы в секретных коридорах обсерватории уборщик К. С. Хаусман (Джон Брэдли, Сэмвелл Тарли из «Игры престолов») обнаруживает сошедшую с орбиты Земли (а также с ума) Луну и спешит рассказать об этом Харперу. Нетипичное поведение спутника выявляет и одна из руководительниц NASA Джо Фаулер (Холли Берри). Что с этим делать никто не знает: Фаулер покусывает губы, Харпер пучит глаза, военные поглядывают на соблазнительные ядерные боеголовки. 

Режиссер Роланд Эммерих еще с 1996 года сходу заработал репутацию автора размашистых блокбастеров, профессионального любителя талантливо моделировать на экране для человечества красочный апокалипсис. Начиная с «Дня независимости» с Уиллом Смитом, в финале которого все мировые державы дружно отпраздновали главный праздник США грандиозным салютом из гигантских инопланетных летающих тарелок, Эммерих увлекся конструированием вариаций на одну и ту же тему. Лишь изредка он делал передышки то в каких-нибудь сомнительных военных и политических эпосах («Патриот», «Мидуэй», «Штурм Белого дома»), то в порой странных, совсем нехарактерных для него исторических («Аноним», «10 000 лет до н.э.»). Но немецкий постановщик, сделавший себе имя на сайфае, всегда возвращался «домой» в родные сюжеты с новым изобретательным планом по уничтожению планеты Земля. Пожалуй, пропустим случайную аномалию — погрешность в карьере Эммериха в виде сиквела «Дня независимости» (ну с нем не бывает) — и откатимся в 2012 год: постановщик приговаривает человечество по мотивам материала эсхатологического «пророчества майя» и снимает, пожалуй, самую зрелищную ленту-катастрофу за всю свою фильмографию. Спустя 10 лет режиссер берется за старое, но впервые в его фильме доминируют уже не спецэффекты и экшен — Эммерих, чуть наморщив лоб, решился на высказывание. 

Впрочем, разинуть рты с выражением лица, словно впервые смотришь «День независимости», можно и на «Падении Луны». Всё у Эммериха и здесь функционирует на привычном механизме американских горок стерильного фильма-катастрофы: саспенс завозят партиями ровно по расписанию — с момента обнаружения угрозы вселенского масштаба и до самых финальных титров напряжение будет нарастать с космической скоростью; с каждой сценой все сильнее проявляется едкое ощущение потери человечеством (властями) контроля над ситуацией — неслучайно инопланетная субстанция пробурила себе шахту на Луне в локации «Море кризиса». Незатейливая интрига сайфая тоже, собственно, на своем месте. Эммерих после «2012» пошел дальше в концептуальном плане и скрестил на этот раз смертельные природные катаклизмы с инопланетным противником, который и спровоцировал эти самые погодные аномалии. Если практически в каждой картине постановщика угроза была внятной и осязаемой (инопланетяне, Годзилла, конец света), то в «Луне» она приобрела образ уже скорее чего-то абстрактного. Но этот условный людской враг смотрится с одной стороны эффектно, с другой же становится очевидна лень, поселившаяся в создателях: сценаристы и художники явно не перенапряглись, выдумывая в голове черный рой непонятной космической тучи, заставляющий тут же вспомнить о враждебном черном дыме из сериала «Остаться в живых». А, кажется, стоило бы поработать головой подольше. Еще одна неожиданность заключается в том, что «Луна», считай, первый фильм Эммериха, в котором куда-то запропастился глава государства — в фильме не будет продемонстрировано ровно никакой реакции властей, президент США (как и его представительно) здесь просто отсутствует.

Но благо на месте все остальные признаки того, что перед нами эммерих-муви. Традиционно, локальная катастрофа в отдельно выхваченных нескольких семьях разворачивается на фоне глобальной — в рамках внешнего должно разрешится внутреннее. Здесь так же исследуется природа поведения членов семьи (отцов и детей преимущественно) в накаленной кризисной ситуации: на пороге конца света все страдают, суетятся и пытаются чуть ли не на краешке скалы выяснять треснувшие по швам отношения лишь бы только усилить драматичный эффект и привести зрителя в еще большее напряженное состояние. Герои с личной трагедией, чуть ли непризнаваемые обществом, находят друг друга и объединяются перед лицом опасности. Безмозглые военные, при первой же удачной возможности тянущиеся к ядерному чемоданчику. Но в нужный момент, разумеется, обнаруживается супероружие, с помощью которого можно дать отпор врагам. Готовящийся к суициду в подвалах госархива Дональд Сазерленд, скрывающий боль, а заодно и правительственные тайны — первая высадка американцев на Луну была заговором! 

Все персонажи у Эммериха тоже, кстати, не более, чем ходячие функции, наделенные необходимыми сантиментами. У печального во всех смыслах Патрика Уилсона болевая точка — бывшая супруга с детьми; у Холли Берри, наоборот, супруг, хмурящийся в Пентагоне; а Джон Брэдли единственно эмоционально положительно заряженный тут герой, хоть за массивной спиной его и скрывается грусть по матери, находящейся в деменции. Но слушать их диалоги в «Падении Луны» невозможно без смеха, настолько они отвратительно придуманы: «Песок в часах падает быстро для всех», «Я работаю не на вас, а на американских граждан!», «Нажмём на кнопку и убьём его!», «Он винит себя в гибели астронавта», «Они используют энергию вселенной!» И далее по тексту, практически все произнесенные здесь реплики — карнавал кринжа. Но в этом многообразии дешевого пафоса порой находится свое особое веселье, что, правда, несколько уводит фильм Эммериха уже в сторону какой-то откровенной сайфай-пародии.

«Падение Луны», конечно, проигрывает по части напряженности тому же «2012», да и с концентрированным экшеном у фильма наблюдаются некоторые проблемы. Но самый заметный недостаток заключается в том, что Роланд Эммерих уделяет теперь больше внимания не невероятным зрелищным разрушениям в кадре, не созданию ощущения тревожности приближающейся гибели или характерам героев, которым можно сопереживать, а зачем-то банальному высказыванию об опасности искусственного интеллекта, имеющего возможность взбунтоваться на собственного создателя и попытаться его истребить. Но безумный, дикий по своей задумке сюжет с поехавшей некогда нейросетью можно простить и насладиться в определенный момент тем, как Эммерих, поглядывая на коллегу Кубрика, виртуозно экранизирует ретро-аркаду «Asteroids». Судьба Земли — в руках уборщика-гика, фильм же о нем доверим режиссеру-гику.

Муслим Камалов
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