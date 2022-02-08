«Война и мир» в mp3, онкология на английском и фолиант XIX века: псковские випы рассказали о любимых книгах

16:15, 08 февраля 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о любимых авторах и форматах, о тотальной нехватке времени, интересе к истории и мемуарам, о детских книжках и нормативно-правовых актах вместо литературы «для души».

Глава администрации Пскова Борис Ёлкин:

С художественной литературой сейчас большие трудности – не хватает времени. Единственная художественная литература, которую я сейчас читаю, - сказки детям перед сном.

А так в основном в моей «библиотеке» рабочая документация и переписка. Технические документы мне проще воспринимать в распечатанном виде, всё остальное – с экрана.

Аудиокниги не слушаю, потому что по городу редко езжу на автомобиле, в основном хожу пешком. Если и езжу, то на небольшие расстояния, поэтому включать книгу на пять минут нет никакого смысла. В дальней дороге, конечно, стараюсь что-то послушать. Но вообще-то я больше люблю обычные книги, поэтому и вся детская литература – бумажные книги с красочными иллюстрациями: папа читает, дети разглядывают картинки.

Для души, честно говоря, давно уже ничего не читал. Просто физически времени не хватает. На работе – работа, дома хочется посвятить время семье. Если вдруг появляется свободный час – разбираю соцсети, а там уже и вставать пора, утро наступило.

Главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров:

Последняя книга, которую я прочитал, точнее перечитал, – «Анна Каренина». Восприятие классики в школьном возрасте и в более зрелом абсолютно разное. И те эмоции, которые я испытал, читая книгу по школьной программе и сейчас, абсолютно не похожи друг на друга.

Недавно смотрел одноименный спектакль, поэтому захотелось освежить произведение в памяти. Взял книгу в домашней библиотеке и за несколько вечеров, которые мог себе позволить в выходные дни, прочитал.

А так вообще могу почитать и современную литературу, и классику, но в основном в моей жизни преобладает рабочая литература в рамках онкологической практики. Я очень много читаю на английском, потому что в первую очередь клинические исследования новых препаратов выходят за рубежом.

Английским я владею не то чтобы замечательно, на разговорном уровне. Но иначе никак, потому что врач-онколог, если он хочет быть современным онкологом, обязан читать профессиональную литературу на английском. На самом деле это не так сложно, потому что очень много профессиональных медицинских слов перекликаются, потому что всё идёт от латыни. Врачам с этим повезло.

Если всё-таки говорить о художественной литературе, то я предпочитаю обычные книги, не электронные. Я как-то брал в отпуск электронную книгу, но там же нет никакого удовольствия от перелистывания страниц, не то. Вроде удобно, легко, а внутри несколько томов, а одна-две бумажные книги – целый килограмм в багаже, но тактильные ощущения от обычных страниц не заменит ничто. Поэтому я сторонник того, чтобы купить произведение в книжной лавке и потом поставить на полку дома, а не скачивать что-то из интернета.

Аудиокнигами пока не пользовался. Мне говорили, что это удобно в поездках, но пока как-то не довелось попробовать.

Зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова:

Я фанатка бумажных книг. У меня есть мечта собрать дома большую библиотеку, чтобы был огромный стеллаж с множеством томов. За один присест это сделать затратно, поэтому покупаю книги понемногу. У меня есть два любимых издательства – это «Манн, Иванов и Фербер» и «Альпина Паблишер». У них много развивающей литературы, которую я люблю. А так как пару месяцев назад я сменила сферу деятельности, то теперь во множестве читаю литературу об эйчар-индустрии. Если объяснять совсем просто, это продвинутый кадровый отдел, в котором не только ведение документации, поиск и подбор сотрудников, но и их адаптация, обучение, мотивация, оценка, повышение эффективности, развитие: как взять от человека как можно больше талантов, как поддержать его на этом пути, чтобы он не выгорел.

Книги чаще всего заказываю в интернете. И сейчас, конечно, больше читаю бизнес-литературу. Если говорить о художественной, то примерно год назад дочитала «Атлант расправил плечи», а сейчас у меня на прикроватном столике лежит «Шантарам». Я люблю путешествовать, а там как раз подробно описывается Индия, ты как будто ненадолго переносишься перед сном в те края.

Однажды у меня был серьёзный эксперимент: я прослушала «Войну и мир» в аудио. Много лет назад на работе у меня были довольно монотонные задачи, которые выполняешь, а мозгу необязательно на этом концентрироваться, и вот я фоново включала книгу. Успела прослушать так все четыре тома.

Глава Островского района Дмитрий Быстров:

Не так давно читал старинную книгу XIX века ещё с «ятями» о разных религиях через призму философии. Да, вот такая книга мне попалась. Читать было тяжело, но тем интереснее. И тема любопытная. А вот из художественной литературы давно ничего не доводилось перелистывать, просто нет времени.

Книги выбираю бумажные, надеюсь, они никуда не денутся. Аудиокниги не по мне. К тому же, когда читаешь сам, попутно запоминаешь слова, обращаешь внимание на знаки препинания, а то с аудиоформатами мы скоро писать грамотно разучимся.

А вообще-то люблю литературу на историческую тематику: вот всего Пикуля прочёл.

Главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина:

Сейчас в основном и я, и коллеги читаем медицинские рекомендации, но время от времени всё же обращаюсь к литературе. Мне очень нравится Омар Хайям. Недавно прислали его прекрасные стихи с философскими, жизненными высказываниями. Ещё люблю поэзию Баратынского. Но почитать получается очень мало, и, к стыду своему, должна сказать, в этом плане идёт какая-то деградация, а читать надо и особенно классику.

Электронные книги не люблю. Аудиокниги – тоже не моё. Тяжело воспринимаются. Я люблю сесть с живой книгой в кресло и в тишине, без всякой музыки и сопровождения спокойно почитать. У меня дома очень большая, хорошая библиотека, было бы только время… Впрочем, все эти книги перечитаны, их ещё мама собирала. Тогда следили за новинками, сейчас такого, к сожалению, уже нет.

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин:

О, я читаю и обычные книги, и аудиокниги слушаю. Переслушал очень много всего. Причём увлёкся этим, когда аудио ещё на диски записывали. Диск тогда 100 рублей стоил, а так как я покупал их очень часто, то договорился с продавцом сдавать прослушанное обратно за полцены. Так я прослушал «Мастера и Маргариту», «Войну и мир», много другой классики. Захотелось эти произведения в более зрелом возрасте осознать.

Слушал в основном в автомобиле, когда в Москве ездил по пробкам на работу. Радио надоедало: там всё одно и то же, плюс бесконечная реклама. Аудиоверсия чем удобна? Вот, допустим, раньше, когда я работал в Брянской области, разрешили мне посетить родных и близких, скачал на флешку, включаешь и поехал 380 километров от Брянска до Москвы. Кроме классики не брезговал и какой-нибудь современной фантастикой.

Сейчас, правда, на дальние расстояния ездить не приходится, поэтому аудиокниг в арсенале нет.

А не так давно мне подарили огромный двухтомник мемуаров маршала Жукова. Мне очень интересно узнать его мнение по поводу Великой Отечественной войны. Издание шикарное, приятно в руках держать, с фотографиями, с иллюстрациями. Вот сейчас читаю. Затягивает, интересно. Многие вещи маршал Победы описывает со своей точки зрения: про наши фронты, как они действовали, как Подмосковье защищали, как битва за Москву развёртывалась, как Жукова перебрасывали на оборону Ленинграда, чтобы сдержать блокаду. И вот он все великие битвы описывает с точки зрения командования: какие были проблемы, как передислоцировать войска, какие были резервы, как рисковали – всё это мне интересно.

Электронные книги – абсолютно не моё, да и бумажные я в последнее время не покупаю. У меня их и так много, с детства. Что в советской семье было? В шкафу – хрусталь, на полу – ковёр, даже не на полу, раньше их на стенку прибивали, на полках – книги. Отец любил покупать. У всех тогда была такая библиотека, начиная с Дюма и заканчивая классикой: Пушкин, Есенин, Толстой… Серия «Классики и современники». Так что у меня запас серьёзный.

Главврач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех:

Читать что-то кроме документов, нормативно-правовых актов, санитарных правил, методических рекомендаций и приказов просто некогда. Последний раз художественную литературу брала в руки ещё летом во время двухнедельного отпуска. И то у нас, по сути, не бывает отпуска: мы всё время находимся на связи, поэтому, честно говоря, я даже уже не помню, что читала.

Если всё же читаю, то выбираю электронные книги. Могу глянец какой-нибудь полистать, чтобы мозг отдохнул, да и в интернете много разной информации. Аудиокниги у меня не прижились, поэтому в машине я слушаю музыку.