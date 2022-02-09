Стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня в Великолукском районе

14:26, 09 февраля 2022, ПАИ

В результате ДТП на 456-м километре дороги Москва - Балтия у деревни Торчилово в Великолукском районе водитель автомобиля Opel получил отрытый перелом основания черепа и ушиб головного мозга, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также пострадал водитель Nissan, у него закрытый перелом лодыжки, а также пассажирки: 49-летняя женщина, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ушиб коленей, ушиб правого плечевого сустава, и 44-летняя женщина – у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Все пострадавшие в ДТП были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

Напомним, 9 февраля, примерно в 8:25 на трассе Москва – Балтия рядом с деревней Торчилово Великолукского района 59-летний житель Великих Лук, управляя автомобилем Opel Astra, выезжая со второстепенной дороги, повернул налево через двойную сплошную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai под управлением 58-летнего великолучанина, который двигался по главной дороге.