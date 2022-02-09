Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

09:36, 09 февраля 2022, ПАИ

На 456-м километре дороги Москва - Балтия у деревни Торчилово в Великолукском районе три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу 58-летнему водителю автомобиля Nissan Qashqai и совершил столкновение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В результате ДТП помощь медиков потребовалась двум пассажиркам автомобиля Nissan и водителю Opel. Все пострадавшие были госпитализированы до прибытия сотрудников ГИБДД. Водитель автомобиля Nissan был трезв.

Подробности уточняются. На месте работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».