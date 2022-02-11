На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик
На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала в Facebook журналистка Катерина Гордеева.
Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик как сценический псевдоним.
В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). В 2006 вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского.
Снималась в фильмах «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Оттепель» (2013), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), «Бомба» (2020).
У Евгении осталась дочь Зоя.
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