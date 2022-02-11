На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик

09:13, 11 февраля 2022, ПАИ

На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала в Facebook журналистка Катерина Гордеева.

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик как сценический псевдоним.

В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). В 2006 вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского.

Снималась в фильмах «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Оттепель» (2013), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), «Бомба» (2020).

У Евгении осталась дочь Зоя.