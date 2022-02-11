В Пскове суд снова опрашивал свидетелей по резонансному ДТП в Псковском районе

23:56, 11 февраля 2022, ПАИ

11 февраля Псковской районный суд продолжил судебное заседание по резонансному уголовному дорожно-транспортному происшествию, которое произошло 13 января 2020 года в деревне Стяглы Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что 4 февраля суд огласил восемь из 14 томов материалов, опросил свидетеля ДТП - водителя автобуса ЛиАЗ, а также была просмотрена первая часть записи следственного эксперимента.

Сегодня продолжился допрос бывшего начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району. Свидетель рассказал, что подсудимый на месте происшествия сообщил, что ехал на автомобиле Lexus со своей дочерью, как неожиданно увидел «груду мусора» и применил экстренное торможение, но из-за короткого расстояния остановиться не успел. Также он отметил, что, со слов супруги погибшего, она в момент аварии находилась в автомобиле.

На это сторона потерпевших возразила, сказав, что Елена Струтинская неоднократно в своих показаниях говорила, что в момент аварии находилась возле автомобиля супруга и видела момент столкновения. Ее показания зафиксированы на аудиозаписи, приложенной к материалу дела.

Также на вопрос стороны защиты свидетель ответил, что специализировался на расследовании дорожно-транспортных происшествиях с 2013 года и передавал в суд более 15 уголовных дел в год.

Сторона потерпевших в свою очередь поинтересовалась, знакомил ли следователь подсудимого с данными судебной экспертизы покойного Струтинского и не является ли это нарушением УПК. Судья сделала замечание пострадавшим и сняла вопрос, так как этот вопрос не имеет отношения к рассматриваемому в суде 264 статьи УК РФ и следственный отдел следственного комитета РФ по Псковской области уже дала оценку действиям следователя УМВД.

Также задали всех интересующий вопрос: была ли необходимость в проведении в отношении подсудимого медицинского освидетельствования или было достаточно проверки с помощью алкотестера.

Напомним, что в материалах уголовного дела была запись о том, что подсудимый на момент аварии 13 января 2020 года был трезв.

Бывший следователь пояснил, что у дежурного наряда ГИБДД всегда имеется прибор для выявления нетрезвых водителей. В соответствии с внутренним регламентом, такой проверки достаточно. Медицинское освидетельствование назначается в случае отказа водителя проходить проверку или в том случае, если алкотестер показывает, что водитель трезв, но имеются видимые признаки опьянения.

Также он подчеркнул, что в дорожно-транспортных происшествиях большую роль играет освещение и, по мнению следователя, мокрый асфальт влияет на видимость проезжей части, так как она поглощает свет фар.

Сторона защиты отметила, что потерпевшие на одном из телеканалов заявили, что по результатом проверки следственным комитетом была выявлена коррупционная составляющая в ходе уголовного расследования. На это свидетель уточнил, что проверка шла из-за нарушений УПК РФ, а именно за слабый контроль расследования и нарушения разумного срока.

Кроме того, свидетель пояснил для стороны защиты и стороны пострадавших, что первый следственный эксперимент проводился для выявления общей и конкретной видимости света фар в автомобиле Lexus. Рассказал о принципах методики, которая применялась во время эксперимента, а также подчеркнул, что велась видеозапись для того, чтобы исключить коррупционную составляющую.

После этого государственный обвинитель подал ходатайство о том, чтобы зачитали протокол осмотра автомобиля подсудимого и после этого в зал заседания суда пригласили второго свидетеля — старшего инспектора ГИБДД УМВД России по Псковской области, который был приглашен для осмотра автомобиля Lexus.

Инспектор ответил, что его пригласили для измерения светопропускающей способности стекла в автомобиле Lexus, которая оказалась менее 70%, что установлено по ГОСТу. Светопропускаемость лобового стекла составила 47,7%, что свидетельствовало о тонировке.

На вопрос подсудимого о том, когда была нанесена тонировка, свидетель не смог ответить, так как был приглашен только для того, чтобы измерить светопропускаемость стекла и выявить были ли нарушения или нет. По мнению свидетеля, тонировка могла значительно повлиять на видимость на дороге в темное время суток, а также указал на то, что такая светопропускаемость является нарушением ПДД.

Отметим, что на судебном заседании судья напомнила участникам процесса регламент судебного заседания, предусмотренный статьей 257 УПК РФ, и сообщила о мерах воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, предусмотренных статьей 258 УПК РФ, так как стороны начали перебивать друг друга и мешать судебному процессу.

Завершилось судебное заседание просмотром второй и третьей части видеозаписи третьего следственного эксперимента. На второй видеозаписи подсудимый выразил несогласие с расстановкой автомобилей и несоответствующие погодные условия, а затем удалился. Несогласие в тот день выразил и один из главных свидетелей, который указал на неправильную расстановку автомобиля «Черри тиго», который в момент аварии находился в кювете.

На это замечание следователь, проводивший эксперимент, пояснил, что угол, который они выбрали — максимально приближенный к условиям на момент происшествия.

Напомним, что, по словам потерпевших, этот свидетель несколько раз менял свои показания после подписания мирового соглашения, в результате которого он получил 250 тысяч рублей.

В конце судебного заседания подсудимый заявил, что следователь СУ СК России по Псковской области ему угрожал. После этого подсудимый воспользовался статьей 51 УПК РФ и взял для себя защитника.

Отметим, что при проведении следственных экспериментов показания общей и конкретной видимости сильно отличаются. В одном эксперименте разница составляет до 10 метров, в другом до полутора метров, также обе стороны отметили, что отсутствует запись эксперимента, который проводился по инициативе потерпевшей стороны.

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