Суд огласил материалы по резонансному ДТП под Псковом

13:06, 06 февраля 2022, ПАИ

В Псковском районном суде 4 февраля огласили восемь из 14 томов материалов по резонансному дорожно-транспортному происшествию, которое произошло 13 января 2020 года в деревне Стяглы Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что в тот день погибли четыре человека – водители и пассажир попавших в аварию автомобилей, а также затем бросившийся им на помощь очевидец: мужчину сбила проезжавшая мимо машина, за рулём которой был известный псковский предприниматель.

Во время оглашения документов первого тома уголовного дела государственный обвинитель зачитал копию акта освидетельствования, согласно которому подсудимый 13 января 2020 года в 8:40 был в трезвом состоянии. Также была приложена копия водительского удостоверения, из которого известно, что подсудимый имеет стаж вождения с 1992 года.

Далее зачитывались материалы протоколов осмотра места происшествия, сведения из АИУС ГИБДД. В рапорте уполномоченного участкового, который проводил осмотр трупа погибшего, было указано, что во время осмотра проводилась фотосъёмка, но во время переноса фотографий с телефона на компьютер произошёл сбой и фотографии были утрачены. Также были зачитаны и материалы выемки флеш-карты из видеорегистратора автомобиля «Тойота».

Сторона потерпевших указала на то, что флеш-карту из автомобиля «Тойота», в котором ехал погибший, они выдали на месте происшествия 13 января, но следователь, который производил выемку, составил протокол только 23 января.

«13 января протокол не составлялся, флешку забрал и сказал, что потом составит и оформит задним числом», – рассказал Антон Струтинский, сын погибшего.

Сторона потерпевших зачитала мировое соглашение, которое подписали подсудимый и один из свидетелей, который вместе с погибшим Струтинским в тот день побежал к двум столкнувшимся в первом ДТП автомобилям. Размер компенсации составил 250 тысяч рублей.

Напомним, что 15 декабря, со слов свидетеля, обвиняемый посещал его в больнице и приносил извинения, а после было заключено мировое соглашение между сторонами и выплачена компенсация.

Как отметила сторона пострадавших на том судебном заседании, данный свидетель менял свои показания во время расследования, утверждая каждый раз совершенно противоположные вещи. Во время заседания свидетель также не соглашался с теми показаниями, которые зачитывал судья по ходатайству сторон. Все три показания противоречили друг другу, а также сказанному во время заседания.

Также судья отметила, что сторона потерпевших подала исковые требования о компенсации морального вреда в размере 16 миллионов рублей. Подсудимый предоставил выписку о том, что до первого заседания оправил стороне пострадавших по два миллиона, от которых они отказались.

Антон Струтинский пояснил, что деньги были перечислены спустя два года и до этого подсудимый не предпринимал каких-либо попыток подписать мировое соглашение. От добровольных выплат со стороны подсудимого Струтинские отказываются и примут деньги только по решению суда.

Далее были оглашены показания супруги погибшего, согласно которым 13 января 2020 года она с мужем выехала из дачного дома в деревне Печки в сторону Неелово. По дороге супруги заметили два автомобиля, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина остановил машину, включил сигнализацию и вышел. Женщина вышла за ним. Владимир Струтинский направился к автомобилям, позже к нему присоединился свидетель, который стоял на остановке. Струтинская стояла возле автомобиля «Тойота» и наблюдала со стороны за мужем. Пока мужчины пытались открыть дверь, женщина увидела, что со стороны деревни Печки на большой скорости двигался автомобиль, который впоследствии столкнулся с «Рено-Логаном», проехал около 50 метров и остановился. После произошедшего женщина нашла мужа в кювете, его доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Кроме того, огласили протокол следственного эксперимента, где следователь выяснял общую и конкретную видимость автомобиля «Лексус» в момент дорожно-транспортного происшествия. В документе также было указано, что подсудимый выразил несогласие с экспериментом, так как были не те погодные условия, замеры производились некорректно, и покинул место следственного эксперимента.

Были оглашены письменные замечания стороны защиты к протоколу эксперимента. Погодная, климатическая обстановка в тот момент не была максимально приближена к той, которая была в день аварии. В замечаниях было указано, что было не пасмурное, а звёздное ночное небо, сухое дорожное покрытие, а также была некорректная расстановка транспортных средств.

После в зал заседания был приглашён водитель автобуса ЛиАЗ, который забирал детей с остановки в деревне Стяглы 13 января 2020 года.

«От остановки до места аварии 200 метров. Сначала не понял, что авария, подъехал и увидел, что ДТП. Навстречу мне шли два человека, которые, видимо, двигались на помощь. Я сначала подумал, что стог сена, но пар было чётко видно. Пар обозначал аварию, потому что свет от чего-то рассеивался, показывая, что там что-то есть. Увидел пар метров за 50, за 20 метров – уже саму аварию», – рассказал свидетель.

На вопрос государственного обвинителя о том, какие были погодные условия, водитель автобуса отметил, что был мороз, местами на дороге был гололёд, поэтому ехал аккуратно. Осадков не было, и мужчина уверен, что погода была ясная, звёздная и за счёт этого обеспечивалась хорошая видимость.

Завершилось судебное заседание просмотром видеозаписи, на которой был запечатлён судебный эксперимент 20 ноября 2020 года. Согласно проведённому эксперименту, дальний свет фар автомобиля «Лексус» составил от 70 до 78 метров, а ближний – от 42 до 51 метра.

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