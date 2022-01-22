Суд заслушал показания дочери обвиняемого в резонансном ДТП в Псковском районе

01:07, 22 января 2022, ПАИ

Сегодня, 21 января, Псковский районный суд выслушал показания 18-летней дочери псковского бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого по резонансному ДТП в Псковском районе. Вторая часть судебного заседания продолжилась в 14:30.

Арина Кухи рассказала о том, что она с отцом выехала в школу в обычное время без всякой спешки, отец во время езды не отвлекался от дороги, скорость на спидометре была от 50 до 70 км/ч. На вопрос сторон о моменте столкновения, девушка ответила, что помнит только «щелчок, удар и остановку». Затем она с отцом вышла из автомобиля и в этот момент подошла женщина в шоковом состоянии, которая искала своего мужа, и отец ушёл с фонариком на поиски.

Девушка позвонила матери и сообщила о произошедшем. Судья уточнила у Арины, каким способом связи она общается с мамой и слышала ли она какие-либо звуковые сигналы на улице, были ли иные лица возле места дорожно-транспортного происшествия. Девушка ответила, что общается с мамой либо по телефону, либо по Ватсапу, кроме неё она никому не звонила. На месте аварии помнит, что присутствовал ее отец и Елена Струтинская - жена погибшего. После звонка она прошла к впереди стоявшим автомобилям, которые выглядели «как груда металла».

Затем судья повторила свой вопрос, который ранее задавала Ирине Кухи, по поводу стиля вождения подсудимого. Арина ответила, что отец очень аккуратно водит и в школу всегда выезжают за час до занятия, чтобы никуда не спешить.

Вторым свидетелем во второй части заседания вызвали адвоката из адвокатской палаты Псковской области, который 13 января 2020 года занимал должность следователя отдела ОМВД России по Псковскому району и выезжал на место происшествия.

Стороны задали стандартные вопросы о том, какие были погодные условия и кто был участниками аварии. Следователь ответил, что примерно в 8 утра поступило сообщение о том, что произошло ДТП с погибшими. Отметил, что дорога была очень скользкая, было тёмное время суток, осадков никаких не было. По мнению бывшего следователя, гололед на дорогах мог повлиять на технические возможности транспортного средства в момент происшествия.

Сторона потерпевших задала вопрос о том, почему не было назначено медицинское освидетельствование водителя Lexus. На этот вопрос свидетель не смог дать ответа, так как прошло уже много времени.

Напомним, что в этот же день первым свидетелем опрашивалась Ирина Кухи. Следите за развитием уголовного процесса в нашем сюжете.