Стала известна причина пожара в Печорском районе

12:31, 12 февраля 2022, ПАИ

Стала известна причина пожара в Печорском районе, где сгорела баня. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, предположительно пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

Напомним, 11 февраля в деревне Дубник Печорского района загорелась баня. На месте пожара работали пожарные подразделения Печорского района.

В этот же день в 23:36 в деревне Печки Печорского района на улице Сельской выгорела изнутри по всей площади баня. Предположительной причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.