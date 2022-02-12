Стала известна причина пожара в Печорском районе
Стала известна причина пожара в Печорском районе, где сгорела баня. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, предположительно пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.
Напомним, 11 февраля в деревне Дубник Печорского района загорелась баня. На месте пожара работали пожарные подразделения Печорского района.
В этот же день в 23:36 в деревне Печки Печорского района на улице Сельской выгорела изнутри по всей площади баня. Предположительной причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.
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