Мусорный вирус. «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир утром понедельника

16:20, 13 февраля 2022, ПАИ

Очередной выпуск проекта «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 14 февраля, в 9:00.

В этот раз с гостями свежие новости и события предстоящей недели будут обсуждать Александр Машкарин и Надежда Назаренко. Гостями эфира станут главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко и директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

Как обстановка на передовой борьбы с коронавирусом? Так всё-таки бояться омикрона или нет? Когда начнётся спад пандемии? Как в инфекционке справляются с наплывом заболевших? Об этом ведущие расспросят Анастасию Повторейко.

Какие особенности уборки мусора в зимний период? Выбрасывают ли ещё псковичи ёлки? Наледь, гололёд и снег при уборке ТКО помеха или нет? Какое новое «вооружение» поступит на службу «Экомрому»? Поговорим об этом с Александром Киселёвым.

«Псковский телеграм Online» выходит в прямой эфир в 9:00 каждый понедельник. Выпуски проекта можно смотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в официальной группе ПАИ в ВК, а также в телеграм-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.