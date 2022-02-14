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Общество

ПАИ возглавило список самых цитируемых СМИ за неделю

По данным сервиса «Медиалогия» за прошедшую неделю (с 7 по 13 февраля) новости Псковского агентства информации использовали 355 раз. Таким образом с ИЦ 5,49 агентство возглавило топ-10 региона. У Псковской ленты новостей эти показатели составили 276 цитат и ИЦ 3,99.

На третьем месте по цитируемости в регионе стоит ГТРК «Псков» (12 цитат, ИЦ 1,01). Далее в рейтинге расположилось радио «Эхо Москвы Псков» (43 цитат, ИЦ 0,71) и  портал luki.ru (19 цитата, 0,51).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Невские новости», «АвиаПОРТ», «Аргументы и факты» и другие.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о сокращении популяции кабанов в регионе, о предстоящем мокром снеге, об установке модульной бани в Пскове, о запрете выхода на лед в период оттепели и о запуске производства экопосуды в ОЭЗ «Моглино».

Добавим, что в десятку цитируемых вошли «АиФ-Псков», «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».

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