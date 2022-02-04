Голосуем за экологию: под Псковом будут выпускать одноразовую экопосуду

16:54, 04 февраля 2022, ПАИ

У ОЭЗ «Моглино» появился новый резидент. 3 февраля экспертный совет особой экономической зоны поддержал проект организации по открытию на ее территории производства одноразовой экопосуды из древесины. Подробности о строительстве завода и продукции, которую он будет выпускать, Псковскому агентству информации рассказал исполнительный директор ООО «Гармония» Владимир Товпенец.

Миллиард изделий

- Расскажите о вашем проекте. Что за производство появится в ОЭЗ «Моглино»?

- Мы будем выпускать одноразовую посуду из шпона лиственных пород дерева: вилки, ложки, ножи, размешиватели для кофе. Производство планируем запустить уже в начале 2023 года. На первом этапе это будет около 100 млн изделий (одноразовых столовых приборов) и около 400 млн размешивателей для кофе. Но к 2026 году мы хотим выйти на проектную мощность — 500 млн изделий и почти 2 млрд размешивателей для кофе. Предполагаемый объем инвестиций — более 800 млн рублей, из них практически все — собственные средства.

- Почему выбрали именно это направление — производство одноразовой экопосуды из древесины?

- Наш коллектив — идеологи и инвесторы этого проекта собрались из разных отраслей. Я длительное время, уже лет 20, занимаюсь созданием лесоперерабатывающих промышленных крупных объектов. Три года назад на меня вышли китайские переработчики. Они хотели здесь, в Моглино, организовать производство одноразовой посуды. Это было связано с тем, что Евросоюз отказался от пластика, потребление которого там было достаточно большим. С этого года от одноразовой пластиковой посуды отказалась и Индия. Население этой страны большое, и на сегодняшний день этот рынок интересен.

Так как Россия имеет очень серьезный научно-технический потенциал и опыт в работе с древесиной, то мы решили, что самостоятельно, без китайцев, сможем реализовать этот проект. Организовали с коллегами опытное производство на фанерном заводе в Тверской области и в течение года отрабатывали технологии. На сегодняшний день мы используем готовый шпон, применяется ручной труд. Но мы задались целью сделать именно производство — не ручное, не китайское гаражно-кооперативное. Нам помогает партнер из Сибири, совместно с ним мы подобрали оборудование. И самое главное — у нас есть инвестор.

- Почему для открытия предприятия вы выбрали ОЭЗ «Моглино»?

- Здесь можно назвать целый ряд плюсов. Во-первых, близость к границе. Если европейские партнеры пытаются заказать в Китае продукцию, то на сегодняшний день от заявки до ее поступления проходит шесть месяцев. В случае заказа продукции у нас сроки поставки будут минимальными — до Эстонии рукой подать, около 50 км.

Другой плюс — это ресурсы свободной экономической зоны: энергоресурсы, площади, налоговые льготы и т. д. Еще одно преимущество — огромный запас сырья в Псковской области. Из расчетных лесосек вырубается только 20%. А вырубать надо, иначе лес будет портиться. Также нет конкурентов, которые поглощают такое сырье, как березовый фанкряж (нижняя часть дерева. — Прим. ред). А часть нашего производства будет работать на осине — породе деревьев, которая вообще считается балластом для лесозаготовителей, потому что осину не перерабатывают в Псковской области. Мы сможем помочь и им в том числе.

Без вреда для природы

- Куда будете реализовывать свою продукцию?

- 90% — за рубеж. В связи с тем, что в 2021 году введен запрет на пластик в Европе, наша основная цель — это Евросоюз. Но пока мы все проектируем и строим, наблюдаем тенденцию, что в России тоже увеличивается потребление одноразовых приборов из древесины. Очень много наших клиентов голосует за экологию, за раздельный сбор мусора, переработку и т. д. Поэтому считаем, что доля внутреннего российского рынка потом может быть увеличена. 90% фуд-кортов в Санкт-Петербурге уже работают на одноразовых приборах либо из крахмала, либо из такого сырья. Недавно я заказывал пиццу домой, и мне принесли одноразовые деревянные приборы, правда, китайского производства.

- Что еще помимо вилок, ложек, ножей вы планируете выпускать?

- Тарелки, ланч-боксы. Но не все сразу.

- В презентации вы упоминали наборы в упаковке. Из какого материала упаковка?

- У нас упаковка без пластика. Это крафт-картон на биоразлагаемом клее. Мы уже пробные партии поставляли на экспорт.

- А кстати, куда эти вещи отправляются после использования?

- Это одноразовые столовые приборы, которые состоят только из древесины. Как правило, их выбрасывают. Они компостируемые и разлагаются в окружающей среде в течение года. Перегнивают, как кора, как листья, как ветки. Наши иностранные партнеры, серьезные потенциальные покупатели, рассматривают вопрос утилизации этого вида продукции. Но это отдельное направление.

Безотходное производство

- Расскажите об основных этапах создания производства?

- Первый этап — изготовление изделий из покупного шпона. Мы планируем построить здание производственного комплекса площадью 3,5-4 тыс. квадратных метров, административно-бытовые здания, дороги, КПП. Затем будет строиться цех изготовления шпона и складские территории: уличные и внутренние. На третьем этапе в связи с большим количеством отходов при производстве шпона будет построен завод по переработке отходов. Планируем производить пеллеты — тоже достаточно востребованный продукт.

- Вы сказали, что на первом этапе сырье будет покупным…

- Производство шпона — энергоемкое: нужны бассейны, котельные, необходимо длительное время на производство оборудования. Поэтому нет смысла ждать. Есть производители шпона, они готовы его нам продавать. Конечно, экономика будет не такая интересная. Но за это время у нас появится здание и коллектив, который уже начнет работать. Это самое главное. Мы начинаем с голой площадки. Кроме инженеров, конструкторов, проектировщиков, главного технолога, никого нет. Приобретение сырья позволит нам начать выпуск продукции.

- Много ли отходов будет на первых этапах — до открытия завода по их переработке?

- Отходов практически не будет. А тот минимум, который будет образовываться, у нас будет забирать бумажный комбинат.

- Сколько рабочих мест планируется создать? Какие кадры нужны? Где будете их брать?

- На предприятии будет создано около 130 рабочих мест. Что хорошо в этом производстве — высококвалифицированный труд здесь присутствует, но на втором этапе, когда начнется лущение. Остальной труд — не тяжелый. Это не нанотехнологии, где человек должен 15 лет учиться в институте. Кроме того, тут не будет такого, что нужно поднять 100 кг и куда-то отнести. Производство будет автоматизированное, сами изделия — легкие. Труд в большей степени будет связан с упаковкой этих изделий, наблюдением, контролем. Поэтому работать смогут как молодые люди, так и женщины, студенты. Местное население будем приглашать.

- У вас есть конкуренты?

- Существует несколько предприятий, которые тоже динамично развиваются.

- Вы не боитесь конкуренции с их стороны?

- У нас в России 200 заводов пластиковых ложек и вилок. А этих предприятий всего три.

Рассмотрим статистику: Европа в 2019 году потребляла одноразовой посуды до 70 млрд изделий. Мы будем выпускать один миллиард, когда выйдем на проектную мощность. Чтобы конкурировать — надо строить 70 заводов. Даже если китайцы построят 20-30 заводов, все равно нам достаточно будет 10-15 заводов, чтобы обеспечить европейский рынок. А еще будет Индия, Ближний Восток. Рынок очень большой.

Светлана Синцова