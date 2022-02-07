Популяцию кабанов в Псковской области из-за АЧС сократили до 500 особей

13:09, 07 февраля 2022, ПАИ

Популяцию кабанов в Псковской области из-за АЧС сократили до 500 особей, сообщил в эфире одной из псковских радиостанций председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«В прошлом году произошла достаточно сложная ситуация для всего охотничьего хозяйства, когда вирус африканской чумы свиней оказался занесён в дикую природу. При этом получилось так, что впервые за многие годы плотность популяции кабана в области превысила нормативную. Кроме того, борьба с волком, которую мы успешно проводим, приводит к увеличению кабана», - пояснил Мусатов.

По его словам, с июня 2021 года в псковских лесах удалось добыть 2 тысячи кабанов из 2,5 тысячи зафиксированных особей. «То есть мы не только оградили объекты свиноводства и домашние хозяйства, но и защитили собственную популяцию дикого кабана от заражения. Вышли на ту плотность численности кабана, при которой АЧС в дикой фауне уже не будет распространяться», - уточнил Виктор Мусатов.

Председатель комитета заверил, что сокращение численности этих животных не приведёт к их полному истреблению. «При нашей лесистости это нереально. А поддержание плотности кабана на уровне 0,25 особи на 1000 гектаров – рекомендация Правительства России, которую мы должны соблюдать», - добавил Виктор Мусатов.