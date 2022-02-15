В День святого Валентина пустошкинские школьники побывали в ЗАГСе

23:43, 14 февраля 2022, ПАИ

В День святого Валентина в Пустошке организовали экскурсию в ЗАГС для десятиклассников центра образования. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».

В стенах ЗАГСа Пустошкинского района комитета юстиции Псковской области гостей поприветствовала начальник отдела Марина Пузыня. Она рассказала ребятам, что ЗАГС — это запись актов гражданского состояния. «С чем ассоциируется у нас это название? В первую очередь, конечно, со свадьбой: взволнованные жених и невеста, красивые гости, украшенные машины, букеты цветов. Но будни сотрудников органов ЗАГС совсем не праздничные», — отметила она.

Так, в органах ЗАГС фиксируют семь важнейших гражданских документов: рождение ребёнка, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление (удочерение), смерть. На каждого человека в архивах хранится минимум две актовые записи. «Сотрудники органов ЗАГС являются незримыми летописцами всех ваших семей», — уточнила Марина Пузыня.

Она подробно остановилась на каждом из видов документов, рассказала о нововведениях в законодательстве и ответила на вопросы ребят.